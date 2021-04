In memoriam Prinz Philip: PULS 24 überträgt Trauerfeier am Samstag ab 13:45 Uhr live

Im Vorfeld der Abschiedszeremonie zeigt PULS 24 um 12:50 Uhr die Dokumentation „Ein Leben für die Queen“

Wien (OTS) - Prinz Philip ist am Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben. Mit seinem einmaligen Stil eroberte der Ehemann der Queen die Herzen seiner Landsleute. PULS 24 überträgt zu seinen Ehren die Beisetzung und den Abschied auf Schloss Windsor Castle live am Samstag, 17. April, ab 13.45 Uhr in einer vierstündigen Live-Sendung.

Im Vorfeld zeigt PULS 24 am Samstag um 12:50 Uhr die Dokumentation „Ein Leben für die Queen“ über das Leben und Wirken des Prinzen. Die Abschiedszeremonie und die Doku sind auf ZAPPN abrufbar.

