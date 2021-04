Grüne OÖ: Kaineder: Spitzelvorwürfe gegen die OMV: Klimaschützer haben kein Geheimnis, sondern den Willen den Planeten zu retten

Ist die Angst der Öl-Lobby vor der dringend nötigen Energiewende wirklich so groß, dass sie zu solchen Mitteln greifen müsste? – Grüne verlangen umfassende Aufklärung

Linz (OTS) - „Die Spitzelvorwürfe gegen die OMV lösen Befremden aus. Wenn es tatsächlich stimmt, dass dieser Weltkonzern KlimaschützerInnen ausspionieren lässt, ist Feuer am Dach der Öl-Lobby. Geht sie wirklich so weit, wie in einem billigen Groschenroman Agenten auf die Klima-bewegten Menschen anzusetzen? Ist die Angst vor der dringend nötigen Energiewende so groß, dass sie zu solchen Mitteln greifen müsste? Selbstverständlich müssen die Vorwürfe bis ins Detail aufgeklärt werden. Sollten sie sich bewahrheiten, muss es ebenso selbstverständlich Konsequenzen geben“, betont der der Landessprecher der Grünen OÖ und Klimalandesrat Stefan Kaineder zu den Vorwürfen von Greenpeace und Fridays vor Future gegen die OMV, UmweltschützerInnen durch internationale Spionagefirmen systematisch überwachen zu lassen.

Das fossile Energiezeitalter neigt sich ihrem Ende zu. Es wird zur Vergangenheit und den Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Es ist kein Geheimnis, dass die Öl-Lobby einen konstanten Abwehrkampf gegen diese Entwicklung führt. „Aber Bremsen, Verzögern und Relativieren werden diesen Wandel nicht verhindern. Statt die Klimaschutzbewegung als Gegner zu sehen, sollte auch die OMV das Gespräch suchen und sie als Partner bei diesem Wandel sehen. Unzählige Menschen engagieren sich für den Klimaschutz, setzen sich ein für die Energiewende. Sie haben kein Geheimnis, das es zu lüften gilt. Sie haben nur den unbedingten Willen, den Planeten zu retten“, betont Kaineder.

