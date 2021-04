Pandemic fatigue: WHO-Regionaldirektor für Europa hält Online-Vortrag beim Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)

Die Teilnahme ist kostenfrei - eine Registrierung ab sofort möglich

Wien (OTS) - Er ist seit Februar 2020 Regionaldirektor für Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und steuert damit die gesundheitspolitische Arbeit in 58 Ländern mit insgesamt rund 900 Millionen EinwohnerInnen. Dr. Hans Kluge zählt zu den wichtigsten und renommiertesten EntscheidungsträgerInnen im internationalen Gesundheitssystem. Nun wird er auf Einladung des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen (BÖP) im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Psychologie aktuell“ einen Vortrag zum Thema „Pandemic fatigue“ halten.



Klar ist: Nach mehr als einem Jahr der Corona-Beschränkungen macht sich in der Bevölkerung mehr und mehr eine pandemische Erschöpfung („Pandemic fatigue“) breit. Viele Menschen sind nicht mehr bereit, den Corona-Beschränkungen ausnahmslos zu folgen. Sie sind demotiviert, verzweifelt und zum Teil unwillig.



Wie man mit dieser neuen Herausforderung umgehen kann, wird Dr. Kluge in seinem Vortrag „Pandemic fatigue – Facing a new mental health challenge. What has to be done?“ am Donnerstag, den 6. Mai 2021, zwischen 16 und 17 Uhr beleuchten.



„Wir freuen uns sehr, dass der WHO-Regionaldirektor für Europa Dr. Kluge als einer der wichtigsten Gesundheitsexperten Europas unserer Einladung gefolgt ist und uns mit seinem Vortrag Einblicke in eines der aktuell drängendsten gesundheitspolitischen Themen liefern wird“, erklärt BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.



Die Teilnahme ist kostenlos, der Vortrag findet in englischer Sprache statt.



