AK Kärnten bietet Hobbygärtnern kostenlose Saatgut-Bibliothek

Probieren geht über Studieren: Erdkirsche oder Mohnblume?

Klagenfurt (OTS) - Probieren geht über Studieren: Künftig können Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner nicht nur über Nutz- und Zierpflanzen in ausgeliehenen Medien der AK-Bibliotheken schmökern, auf sie wartet seit heute, Mittwoch 14. April, eine eigens angelegte, kostenlose Saatgut-Bibliothek.

Ob Chili, Erdkirsche, Rattenschwanzrettich, Stoppelrübe oder Mohnblume: Gartenfreunde, und jene die es noch werden wollen, erwartet in der AK-Bibliothek in Klagenfurt sowie in der Alpen-Adria-Mediathek Villach eine wohlgefüllte Saatgut-Bibliothek: eine Sammlung von verschiedenstem Gemüsesaatgut und Blumensamen.

Interessierte dürfen sich bis zu zwei unterschiedliche Saatpäckchen „ausleihen“ und die Samen im Garten oder auf dem Balkon aussäen und sich über den Sommer hinaus an Blumen oder an der Gemüseernte erfreuen. „Nicht ganz ohne Eigennutz“, betont Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken und führt aus: „Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Leserinnen und Leser geernteten Samen später wieder an die Bibliothek zurückgeben, um damit auch anderen Gartenfreunden eine Freude zu bereiten.“

Neues Saatgut erwünscht

AK-Präsident Günther Goach: „Mit der Saatgut-Bibliothek erweitern wir unser umfangreiches Literaturangebot zu Nutz- und Zierpflanzen – natürlich mit etwas Geduld – um echten Geruch und Geschmack. Damit wird nicht nur die Pflanzenvielfalt gestärkt, wir erhalten im besten Fall sogar ‚alte Sorten‘, die sich die Gemeinschaft der Gartenfreunde in den AK-Bibliotheken untereinander zur Verfügung stellen kann. Wir freuen uns also über jedes neue Saatgut, das man uns in die AK-Bibliotheken zur Weitergabe bringt!“

Derzeit stellt die AK über 100 Sorten verschiedenster Blumen- und Gemüsesamen in der Saatgut-Bibliothek zur Verfügung. Bis zu zwei Samenpäckchen können kostenlos „ausgeliehen“ werden. Und wer zum richtigen Gärtner avancieren will, findet in den AK-Bibliotheken natürlich auch eine eigens eingerichtete Fachabteilung für den Gartenbereich.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Ferdinand Hafner

050 477 - 2401

f.hafner @ akktn.at

kaernten.arbeiterkammer.at