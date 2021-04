UEFA Europa League Viertelfinal-Rückspiel auf PULS 4: AS Roma vs. Ajax Amsterdam am Donnerstag, um 20:15 Uhr live

Entscheidungsspiel um den Aufstieg zwischen der AS Roma und Ajax Amsterdam. PULS 4 überträgt das Duell am Donnerstag live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

Wien (OTS) - Die Roma hat sich durch einen knappen aber gerechten 2:1 Auswärtssieg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen. In diesem braucht die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca eine ähnlich konzentrierte Leistung, um ins Halbfinale einzuziehen. Denn auch Ajax wird im Stadio Olimpico von Rom noch einmal alles versuchen, um das Ruder herumzureißen. PULS 4 ist wie gewohnt mittendrin statt nur dabei und überträgt den Kampf um den Aufstieg am Donnerstag live und exklusiv im Free-TV. Michael Konsel, ehemaliger Nationalteam und Roma-Torhüter, wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Michael Konsel

Experte: Johnny Ertl

Die Highlights aller weiteren Spiele zeigt PULS 4 in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:15 Uhr.



UEFA Europa League: AS Roma vs. Ajax Amsterdam

Am Donnerstag, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com





