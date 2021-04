Verband Filmregie Österreich gratuliert Christine Dollhofer

Österreich (OTS) - Der Verband Filmregie Österreich gratuliert Christine Dollhofer herzlich zu ihrer Ernennung als neue Geschäftsführerin des Filmfonds Wien, der nach dem ÖFI höchst dotierten Filmförderstelle Österreichs. Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Sie hat damit ein deutliches Zeichen für das Kino und für den mutigen Kinofilm gesetzt. Herausfordernde Zeiten brauchen überzeugende Menschen, die für Kino, für Kunst und Kultur brennen. Christine Dollhofer ist so ein Mensch. Sie kennt die Kinobranche mit all ihren Herausforderungen wie keine andere und bringt jahrzehntelange, nationale wie internationale Erfahrung in den FFW mit. Mit Christine Dollhofer wird das Ruder im FFW an eine Frau übergeben, deren Leidenschaft für den Kinofilm vielfach dokumentiert ist. Zuletzt hat sie ihre Cinephilie in das von ihr gegründete und geleitete Crossing Europe Filmfestival in Linz investiert, das zu einem der Fixsternen der europäischen Festivallandschaft wurde. Wir freuen uns auf die nun kommenden Jahre der Zusammenarbeit mit Christine Dollhofer und bedanken uns gleichzeitig bei Gerlinde Seitner, die den FFW die vergangenen 11 Jahre erfolgreich geleitet hat.

Der Vorstand des Verbands Filmregie Österreich

Markus Schleinzer. Veronika Franz. Sebastian Brameshuber. Kurdwin Ayub. Mirjam Unger. Elsa Kremser.

