Bürgermeister-Argumente für Klimaneutralität bis 2040

OÖ BürgermeisterInnen und GemeindepolitikerInnen unterstützen das Ziel der Österreichischen Bundesregierung für Klimaneutralität bis 2040

Linz (OTS) - „Eine wirkungsvolle Klimapolitik braucht klare Ziele und die Zustimmung zur Umsetzung auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. Hier sind Bund, Land und Gemeinden gemeinsam gefordert. Wir freuen uns, dies mit dieser gemeinsamen Pressekonferenz von OÖ BürgermeisterInnen und GemeindepolitikerInnen von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS und Bürgerliste zeigen zu können. Gemeinsam rufen sie zur Unterstützung und Umsetzung des Ziels der Klimaneutralität in Österreich bis 2040 auf und erläutern, wie sie es in ihren Gemeinden umsetzen wollen.“, erklärt Peter Czermak von Klima-Allianz OÖ den Hintergrund der heutigen Pressekonferenz.

ÖVP-Bürgermeisterin Katharina Seebacher aus Schlierbach, SPÖ-Bürgermeister Ing. Erich Wahl aus St. Georgen a.d. Gusen, Vizebürgermeister DI Klaus Hagenauer der Liste Pro-Ottensheim, FPÖ-Vizebürgermeister DI Dr. Arthur Kroismayr aus Regau, GRÜNE-Stadträtin Mag.a Eva Schobesberger aus Linz und NEOS-Gemeinderat Pit Freisais aus Steyr erläutern in Ihren Beiträgen die Schritte zur Klimaneutralität in ihren Gemeinden. Auf der Facebookseite von Klima-Allianz OÖ sind die Beiträge abrufbar.

Die nächste Aktion von Klima-Allianz OÖ ist im Mai eine Befragung aller Parteien zur Klimaneutralität in allen oö Gemeinden. Klima-Allianz OÖ sucht dafür für jede Gemeinde parteiunabhängige KlimabotschafterInnen, welche vor Ort die Kampagne mitunterstützen wollen. Auf www.respekt.net/klimaneutral wird für ein Crowdfunding zur Kampagne geworben. „Klimaschutz geht uns alle an. Packen wir es an. Machen wir die OÖ-Wahl 2021 zur Klimawahl.“, ruft Peter Czermak auf.

www.klimaallianz-ooe.at ist der regionale Zusammenschluss von Fridays For Future, Parents For Future, Scientists For Future, Extinction Rebellion, Klimavolksbegehren und vielen anderen lokalen oö Klima-, Verkehrs-, Umwelt- und Erneuerbare Energie-Initiativen.

Rückfragen & Kontakt:

Umfassende Presse-Unterlagen sind hier herunterzuladen:

https://klimaallianz-ooe.at/klimawahl-2021/



Kontakt und weitere Informationen:

Peter Czermak, ooe2021 @ klimawahlen.at, T: 0699 88796015

Josef Winter, Josef.Winter @ parentsforfuture.at, T: 0664 6632076