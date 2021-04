Grüne OÖ: Kaineder: Neuer Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist die Idealbesetzung für diesen Posten

Er bringt alle erforderlichen Qualitäten mit, um den Kampf gegen die Corona-Pandemie verstärkt voranzutreiben und auf den Erfolgen von Rudi Anschober aufzubauen

Linz (OTS) - "Wolfgang Mückstein als neuer Gesundheitsminister ist die beste Entscheidung und Idealbesetzung. Er vereint alle erforderlichen Qualitäten, um den Kampf gegen die Corona-Pandemie verstärkt voranzutreiben und auf den Erfolgen von Rudi Anschober aufzubauen. Ich wünsche Wolfgang Mückstein auf diesem weiterhin herausfordernden Weg das Allerbeste und habe vollstes Vertrauen, dass er als neuer Gesundheitsminister die anstehenden Aufgaben bestens bewältigt“, kommentiert der Landesprecher der Grünen OÖ, LR Stefan Kaineder die Bestellung von Wolfgang Mückstein zum neuen Gesundheitsminister.

Kaineder: „Wolfgang Mückstein ist Arzt, damit ein Mann der Praxis und kennt hautnah die Corona- Folgen für die Menschen. Durch diese Tätigkeit aber auch als langjähriger Kammervertreter kennt er auch alle Facetten des Gesundheitssystems und dessen Akteure. Zudem bringt er Management-Qualitäten und damit in dieser Situation so wichtige Entscheidungsstärke mit. All diese Kenntnisse und Fähigkeiten sind gefordert und eine wichtige Basis, um als Verantwortungsträger den Kampf gegen die Pandemie erfolgreich fortzuführen“.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at