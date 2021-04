IGEPHA/Mayerhofer: „Freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Gesundheitsminister“

Wien (OTS) - Die IGEPHA zeigt sich erfreut über die Nominierung von Dr. Wolfgang Mückstein, als neuer Minister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

„Mit Dr. Wolfgang Mückstein kommt ein erfahrener Arzt in das Amt des Sozial und Gesundheitsministers. Die IGEPHA wünscht dem zukünftigen Minister alles Gute und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Sozial- und Gesundheitsressort. Gerade in einer Pandemie ist es wesentlich, dass der Self-Care-Bereich gestärkt wird“, so die Präsidentin der IGEPHA, Mag. Mirjana Mayerhofer.

