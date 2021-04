ÖGB-Katzian: „Immense Herausforderungen für neuen Gesundheitsminister“

Viele Menschen brauchen jetzt rasch Entlastung – ÖGB stellt Expertise zur Verfügung

Wien. (OTS) - „Ich gratuliere Wolfgang Mückstein und freue mich darauf, auch mit ihm partnerschaftlich, lösungsorientiert und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten“, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.



Als Schlüsselfigur in der weiteren Bewältigung der Corona-Krise kann Mückstein keine Schonzeit gegönnt sein, so Katzian weiter: „Auf den neuen Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz warten immense Herausforderungen. Die Pandemie hat nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch viele Menschen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht.“



Um die Auswirkungen der Krise abfedern zu können, brauche es rasch Maßnahmen zur Entlastung und Unterstützung – und zwar für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und für alle weiteren ArbeitnehmerInnen, die das Land seit mehr als einem Jahr am Laufen halten, so der ÖGB-Präsident: „Die Gewerkschaften bringen ihre Expertise gerne ein!“

