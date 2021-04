ORF III am Mittwoch: Neue „Heimat Österreich“-Doku über das „Almleben in der Weststeiermark“

Außerdem: „Land der Berge“-Doppel mit neuer Doku „In den Stubaier Alpen mit Marlies Raich“, zweimal „treffpunkt medizin“ und „DialogForum“

Wien (OTS) - In ORF III Kultur und Information führen am Mittwoch, dem 14. April 2021, im Hauptabend zwei neue Dokus durch die Weststeiermark bzw. die Stubaier Alpen in Tirol. Im Spätabend beschäftigen sich zwei Ausgaben von „treffpunkt medizin“ mit dem Thema „Dicke leben länger – Warum Dünne nicht immer gesünder sind“ und den vielfältigen Funktionen der Schilddrüse. Abschließend steht ein neues „DialogForum“ zum TransFORM-Prozess des ORF auf dem Programm. Bereits am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) ein umfassendes Nachrichtenupdate.

Vom „Almleben in der Weststeiermark“ erzählt eine neue „Heimat Österreich“-Doku um 20.15 Uhr. Sanft abfallende Hügel prägen die Umgebung der Orte Gößnitz, Hirschegg und Pack, in denen immer noch ein ruhiges Almleben vorherrscht. Gestalter Michael Weinmann porträtiert diese Region und spricht mit Einheimischen über Tagesrhythmus und Lebenseinstellung. Sicher hat sich der Alltag auch dort in den letzten Jahrzehnten verändert, jedoch nicht so rasant wie andernorts. Das wissen auch Selbstversorger Markus Hirzegger und der 92-jährige Simon Riedl, der das örtliche Radiomuseum betreibt.

Anschließend ist eine neue „Land der Berge“-Doku „In den Stubaier Alpen mit Marlies Raich“ (21.05 Uhr) unterwegs. Die Ex-Slalomkönigin erklimmt darin den „Hochaltar von Tirol“ und verbringt auf dem Gipfel der Serles eine Nacht unter freiem Sternenhimmel. Weiter unten im Tal begibt sich Raich auf die Spuren des „Gletscherpfarrers“ Franz Senn, der als Erfinder des Fremdenverkehrs in Tirol gilt und seinerzeit die ersten Wanderwege markiert hat. Die glitzernden Gletscherbergseen, der tosende Grawa-Wasserfall oder die zahlreichen Bäche laden zum Sport im Freien ein. Zum Abschluss der neuen Doku von Toni Silberberger macht Marlies Raich eine Tour zur Stubaier Wildspitze. In „Land der Berge“ folgt um 21.55 Uhr „Gipfelkreuze: Stumme Zeugen von Schicksal und Glück“.

Ab 22.25 Uhr stehen zwei „treffpunkt medizin“-Dokus auf dem Programm, beginnend mit „Dicke leben länger – Warum Dünne nicht immer gesünder sind“. Krebspatientinnen und -patienten mit Übergewicht werden niedrigere Sterberaten bescheinigt, auch überleben beleibtere Personen häufiger schwere Operationen und Dialyse-Patientinnen und -patienten profitieren offenbar ebenso von vermeintlich überschüssigen Kilos. Schützen Fettpolster vor den Widrigkeiten des modernen Lebens? Danach steht „Die Schilddrüse: Bordcomputer des Lebens“ (23.15 Uhr) auf dem Programm.

Abschließend moderiert Klaus Unterberger ein „DialogForum“ unter dem Titel „TransFORM! – Für alle?“ (0.05 Uhr). Im ersten Panel geht es um die Frage, wie Medien die Transformation ins Digitale nutzen können, um allen eine mediale Nutzung zu ermöglichen. Darüber diskutieren Simon Kravagna (forum journalismus und medien), Jo Spelbrink (Accessibility Consulting) und Judith Weissenböck (ORF Wien). Über „Bildung für alle durch Medien“ sprechen anschließend Stefan Benedik (Haus der Geschichte Österreich), Caroline Haidacher (Universum History) und Thomas Planinger (Wikimedia) im zweiten Panel.

