Lehner dankt Gesundheitsminister Anschober

Wien (OTS) - 13. April 2021 – „Ich möchte Gesundheitsminister Rudolf Anschober für seinen Einsatz persönlich danken. Er hat unermüdlich und mit voller Hingabe während der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren für die Österreicherinnen und Österreicher hart gearbeitet. Anschober hat immer mit Besonnenheit und viel Verständnis für alle Beteiligten agiert“, sagt Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und ergänzt: „Ich danke auch für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Monaten und wünsche Rudi Anschober persönlich alles Gute für seine Zukunft.“





Über den Dachverband der Sozialversicherungsträger:

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger wurde mit 1. Jänner 2020 gegründet. Die Organisation koordiniert und unterstützt die fünf gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen ÖGK, SVS, BVAEB, PVA und AUVA und ist unter anderem für Digitalisierungsinitiativen, internationale und rechtliche Angelegenheiten, Statistik, Dienstrecht sowie Arznei- und Heilmittel zuständig. Das geschäftsführende Organ ist die Konferenz der Sozialversicherungsträger. Dieser gehören die Obleute und deren Stellvertreter der fünf Träger an. Am 14. Jänner 2020 wurden SVS-Obmann Peter Lehner als 1. Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und die AUVA-Obmann-Stellvertreterin Ingrid Reischl als 2. Vorsitzende gewählt. Die Sitzungsführung rotiert unter den Vorsitzenden halbjährlich. Das Büro des Dachverbands wird von Büroleiter Martin Brunninger und seinem Stellvertreter Alexander Burz geleitet, hat rund 300 Mitarbeiter und seinen Sitz in der Kundmanngasse in Wien-Landstraße.





Rückfragen & Kontakt:

Dachverband der Sozialversicherungsträger

01 711 32-7343

presse @ sozialversicherung.at