Bestbieter österreichweit: goldgas gewinnt VKI-Aktion in der Sparte Gas

Wien (OTS) - Der heimische Energieversorger goldgas ist nach 2014 und 2017 zum dritten Mal Bestbieter bei der Aktion „Energiekosten-Stop“, die heuer zum zehnten Mal stattgefunden hat. Das Interesse war groß: 47.750 Haushalte haben sich für die vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) organisierten Gemeinschaftsaktion angemeldet und können nun von günstigen Energiekosten profitieren.

„In wirtschaftlich angespannten Zeiten prüfen Menschen ihre laufenden Ausgaben ganz besonders – umso mehr freuen wir uns, dass wir vielen Kundinnen und Kunden den österreichweit besten Gastarif ermöglichen können“, so Eduard Maaß, Geschäftsführer der goldgas GmbH. Im Rahmen der diesjährigen VKI-Aktion „Energiekosten-Stop“konnte sich der österreichische Energieanbieter in einem Bieterverfahren durchsetzen. Den Vorteil daraus ziehen die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam etwas zu bewegen: Nach Bekanntgabe des Gewinners in der Sparte Gas können sie nun zu goldgas wechseln und – mit einer Preisgarantie von 18 Monaten – laufend Energiekosten sparen.

Ersparnis für österreichische Haushalte

Mit der beliebten Aktion werden die jeweils besten Tarifangebote für Gas und Strom in Form einer Auktion ermittelt. „Die Auszeichnung als Bestbieter bestätigt unseren Weg, den wir als heimischer Anbieter nun schon seit zehn Jahren konsequent gehen: unseren Kundinnen und Kunden neben Versorgungssicherheit und Servicequalität langfristig faire Preise bieten“, freut sich Maaß über den bereits dritten Gewinn der VKI-Aktion in der Geschichte des Unternehmens. Die Details zu den Gemeinschaftstarifen und ein persönliches Angebot erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab Anfang Mai.

Weitere Informationen auf www.goldgas.at | Beratung unter der aus ganz Österreich kostenlosen Service Hotline 0800 203 204, per E-Mail an kundenkontakt @ lw.goldgas.at

Rückfragen & Kontakt:

Angelika Paul; Amanda Narzt

currycom communications GmbH

A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 99

[t] +43 1 599 50

[e] angelika.paul @ currycom.com; amanda.narzt @ currycom.com