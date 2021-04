Continentale Assekuranz Service GmbH: Verlässliche Zusagen und stabile Prämien

Wien (ots) - Die Continentale Lebensversicherung steht für Verlässlichkeit und Stabilität. In der Fonds-Rente bietet sie auch heuer einen hohen, fest zugesagten Rentenfaktor an. Zudem bleiben bei Vertragsabschluss zugesagte Garantien auch bei späteren Erhöhungen oder Sonderzahlungen bestehen. In der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsvorsorge können Kunden sich zudem weiter auf stabile Prämien verlassen. Möglich macht das ein ausgewogener Produkt-Mix im Bestand und Neugeschäft des deutschen Lebensversicherers. Dessen Produkte sind in Österreich über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Renditechancen auch für Kleinanleger

„Bei den noch immer sehr niedrigen Zinsen fällt es gerade jüngeren Menschen schwer, genug Kapital für ein auskömmliches Einkommen im Alter anzusparen“, weiß Mag. Gerfried Karner, Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH. Für den Aufbau einer auskömmlichen Rente braucht es aber Rendite. Die Lösung ist eine Fonds-Rente wie die Continentale Rente Invest. Bei der Continentale können Kunden bereits ab 25 Euro im Monat oder ab 3.000 Euro Einmalerlag, jeweils zuzüglich Versicherungssteuer, starten. Der Versicherte kann dann aus mehr als 80 Fonds und verschiedenen Depots auswählen. „Bei einem frühen Start bietet diese Art der Altersvorsorge besonders gute Renditeperspektiven“, so Mag. Gerfried Karner.

Garantierter Rentenfaktor für die Planbarkeit

Wesentlicher Pluspunkt der Rente Invest ist die Planbarkeit der Altersvorsorge. „Durch den von Anfang an garantierten Rentenfaktor weiß der Kunde immer, wie sein Fondsguthaben später verrentet werden wird. Mit der Option GarantiePlus kann sich der Kunde bei Vertragsbeginn sogar einen noch höheren garantierten Rentenfaktor sichern“, erklärt Mag. Karner. Dank des Continentale Garantie-Retters bleiben bei Vertragsabschluss zugesagte Garantien bei künftigen Änderungen, wie zum Beispiel bei Nachversicherungen oder Dynamiken, erhalten.

Maximale Stabilität der Prämien in der BU-Vorsorge

Zuverlässigkeit spielt auch bei der Vorsorge für den Fall der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (BU/EU) eine entscheidende Rolle. Analysten bescheinigen der Continentale Lebensversicherung hier hohe Beständigkeit. So bestätigt die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH dem Traditionshaus maximale Stabilität der Prämien in der Berufsunfähigkeits-Vorsorge. So hat die Continentale die eingangs berechneten Prämien in den entsprechenden Tarifen in Österreich noch nie angehoben. „Wir kalkulieren immer langfristig“, betont Mag. Karner. Beim „Versicherungs Award Austria 2020“ zählte die Continentale in der Sparte BU zu den prämierten Unternehmen.

Die wichtigsten Kennzahlen der Continentale Lebensversicherung finden freie Vermittler speziell für sie aufbereitet unter https://makler.continentale.at/lv-kennzahlen. Weitere Informationen gibt es zudem unter https://makler.continentale.at/.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählte sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

