Fassadenreinigung als Wertsteigerung

Mit JÄGER Hausbetreuung Immobilien langfristig erhalten

Wien (OTS) - Wettereinflüsse, Emissionen oder Staub setzen Hausfassaden schwer zu. Vor allem nach Ende der kalten Jahreszeit benötigen Außenwände besondere Zuwendung. Mit einem umfassenden Leistungsportfolio und einer professionellen Fassadenreinigung bringt der qualitätsorientierte Multidienstleister JÄGER Immobilien in Wien und Niederösterreich erneut zum Strahlen und sichert gleichzeitig die Werterhaltung.



Durch Witterung, Feuchtigkeit und andere äußere Einflüsse können Algen, Moos und Schimmel auf Fassaden entstehen, die nicht nur das Außenbild beeinflussen, sondern auf Dauer auch die Bausubstanz schädigen. Eine Fassadenreinigung trägt somit nicht nur zum optischen Aufputz bei – vielmehr dient sie auch der Werterhaltung der Immobilie und steigert die Wohnqualität. Mit jahrelangem Know-how und hochwertiger Ausrüstung am neuesten Stand der Technik entfernen die Gebäudereinigungsmeister der JÄGER Hausbetreuung schonend und nachhaltig jegliche Arten von Verschmutzungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Einfamilien- oder Zinshäuser, gesamte Wohnhausanlagen oder mehrstöckige Betriebsobjekte handelt. Die Profis des qualitätsorientierten Immobiliendienstleisters reinigen mit Teleskoplanzen effektiv und ohne Gerüst Fassaden bis zehn Meter Höhe und sorgen mit dem Auftragen eines Fassadenlangzeitschutzes für einen nachhaltigen Effekt der Reinigung. „Als Immobilienverwaltung betreuen wir zahlreiche Objekte und haben dabei immer wieder mit stark verschmutzten Fassaden zu tun. Für uns ist eine Profi-Fassadenreinigung daher ein Muss, um den Wert der Liegenschaften unserer Kunden zu steigern. Zuverlässigkeit, Professionalität und die unkomplizierte Abwicklung – all diese Eigenschaften bringt JÄGER mit, weshalb wir bereits seit vielen Jahren mit JÄGER zusammenarbeiten“, ist Patrick Jungmann, Prokurist bei Dr. Peter Dirnbacher Immobilientreuhand GmbH & Co KG, überzeugt. Meistens wird auf starke Verschmutzungen jedoch immer noch mit einem Neuanstrich reagiert. Eine porentiefe Reinigung der Außenwände macht diesen allerdings überflüssig und bringt außerdem Kostenersparnisse von bis zu 70 %.



Unterstützung für Immobilienverwaltungen & -besitzer

Neben der Fassadenreinigung sind Hausverwaltungen & -besitzer – vor allem zu Beginn des Frühlings – mit weiteren Instandhaltungen der Liegenschaften viel beschäftigt. Um Immobilien langfristig zu erhalten, bietet der Multidienstleister JÄGER Hausbetreuung mit umfangreichen Dienstleistungen rund ums Haus Unterstützung. Im Rahmen der Kerndienstleistung „Hausbetreuung“ kümmert sich das österreichische Familienunternehmen um die ganzheitliche Haus- & Gebäudereinigung, betreut Gärten sowie Grünflächen, sorgt für saubere Garagen und Dachrinnen und macht so jede Immobilie fit für den Frühling. Schnell, flexibel und rund um die Uhr werden die Services im Großraum Wien sowie Niederösterreich angeboten. Mit dem hauseigenen „Blitzdienst“ kann in Notfällen eine prompte Erledigung zugesichert werden. Eine Garantie, für die JÄGER Hausbetreuung CEO Thomas Jäger persönlich einsteht.





