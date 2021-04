Jede Hilfe zählt: Privatvermieter erfreut über Unterstützung des Bundes

Die Bemühungen des Tiroler Privatvermieter Verbandes haben endlich eine Nachbesserung seitens des Tourismusministeriums gebracht.

Innsbruck/Tirol (OTS) - " Endlich können wir etwas aufatmen “, beschreibt Landesobfrau Theresia Rainer die Stimmung im Tiroler Privatvermieter Verband. Das Team im Privatvermieterverband Tirol hatte sich besonders intensiv um eine Verbesserung der Förderrichtlinien für die Privatvermieter eingesetzt. „ Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt “ freut sich Rainer, die Bundesministerin Elisabeth Köstinger immer wieder darauf hinwies, wie viele der über 16.000 (Tiroler) Privatvermieter, insbesondere für den heurigen Winter, keinerlei Förderungen des Bundes erhalten haben. "Deshalb gilt ein besonderer Dank jedem Einzelnen, der sich für unsere Anliegen eingesetzt hat, aber selbstverständlich auch den Gremien in Tirol, rund um LH Günther Platter. Vielen Vermietern wurde eine Zahlung aus dem Tiroler Corona-Unterstützungfonds gewährt. Dieser wurde als weitere Förderungsmöglichkeit aufgestellt und ist bei uns in Tirol einmalig.", betont Theresia Rainer. Der Ruf nach mehr Gerechtigkeit wurde nun auch auf Bundesebene gehört. Bis dato konnten nur Vermieter von Privatzimmern und Ferienwohnungen, die im eigenen Haushalt höchstens zehn Betten anbieten, Ansprüche stellen.

Ausfallsbonus rettet Existenzen

„Diese Vorgaben haben viele unserer 2.300 Mitgliedsbetriebe aus den Richtlinien ausgeschlossen.“ so Theresia Rainer. Sie zeigt sich erfreut, dass diese nun überarbeitet wurden und sich der Kreis der anspruchsberechtigten Vermieter nun ab 19. April erweitert. Die Antragstellung ist über die AMA möglich. Wer also einen Hauptwohnsitz in Österreich hat, hier die Tourismusabgaben entrichtet und einen Umsatzausfall von mindestens 40 Prozent vorweisen kann, wird für die Monate März und April den doppelten Ausfallbonus von 30 Prozent beziehen können. Die Betrachtungszeiträume als Vergleich gelten von März 2019 bis Februar 2020. Auch für die Monate November und Dezember 2020, sowie ab Jänner 2021 wird es möglich sein, einen Antrag von 15% Ausfallbonus zu stellen. Dieser wird zusätzlich mit einem Zuschuss von 10% aufgestockt. Die Förderung ist laut Ministerium mit 15.000 Euro pro Betrachtungszeitraum gedeckelt. „ Diese positive Nachricht gibt uns wieder Zuversicht und die nötige „Luft“ zum Atmen, die wir noch brauchen werden, bis wir wieder unsere Gäste empfangen dürfen “ ist sich Theresia Rainer sicher. Die Osttirolerin betont aber auch: " Diese Erleichterung ist ein Etappensieg für uns Vermieter. Wir hoffen, dass man auch in Zukunft an uns denkt und unsere Bedeutung für die Zukunft des heimischen Tourismus erkennt. In der Zwischenzeit bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die unsere Anliegen gehört und sich für uns eingesetzt haben. Jede Hilfe zählt !“

