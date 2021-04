Dance Moves by Lis – Österreichs größte Pole Dance Ausbildungsstätte feiert 10-jähriges Jubiläum und setzt weiterhin auf Wachstumskurs

Eröffnung von gleich 10 neuen Partner-Standorten in Österreich und Deutschland, sowie Outdoor-Trainings-Tag in Oberösterreich geplant

Das erste Outdoor-Selbsttraining, das selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden COVID-19-Maßnahmen abgehalten wird, findet am 24.04.2021 in Wolfsegg a. H. statt.

„Wir freuen uns schon immens, unsere Schülerinnen und Trainerinnen nicht nur online, sondern auch persönlich wiederzusehen und gemeinsam an der frischen Luft zu trainieren.“, so Geschäftsführerin Lis Perschel.

Auch die Eröffnung der 10 neuen Standorte steht bevor. „Unsere Lizenz-Partner stehen bereits in den Startlöchern. Sobald es die Situation wieder zulässt, tanzen wir auch wieder indoor in gleich zehn neuen Studios in Österreich und Deutschland“, so Geschäftsführer André Perschel.

Dance Moves by Lis wurde im August 2011 gegründet und ist damit Oberösterreichs erste und mit insgesamt 15 Standorten die größte Pole Dance Ausbildungsstätte Österreichs. Unser Angebot beinhaltet neben klassischen Pole Dance Kursen auch Aerial Hoop, Chairdance sowie zahlreiche Workshops mit dem Fokus auf Kombination von Tanz und Fitness. Weitere Informationen unter dancemoves.at

Rückfragen & Kontakt:

Lis und André Perschel, B.A., T: +43 699 100 111 18, info @ dancemoves.at