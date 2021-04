Korrigierte Fassung von OTS0079: Tierschutz Austria: PENNY verzichtet auf Verkauf von Feuerwerk

PENNY leistet gemeinsam mit Tierschutz Austria einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit von Mensch und Tier

Korrektur zu OTS_20210412_OTS0079

Vösendorf (OTS) - PENNY verzichtet zukünftig in ganz Österreich auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Feuerwerk stellt nicht nur eine enorme Lärmbelästigung für Menschen und Tiere dar, sondern führt auch zu einer hohen Feinstaubbelastung. Jährlich erreichen die Feinstaubwerte in vielen Städten in der Silvesternacht ihren Höchstwert. Neben den bedenklichen Folgen für die Umwelt kann auch der hohe Wert an Schwermetallen in der Luft ein gesundheitsschädliches Ausmaß erreichen. „Wir haben uns daher entschieden, den Feuerwerksverkauf zu stoppen und so einen wichtigen Beitrag für den Natur- und Artenschutz in Österreich zu leisten“, erklärt PENNY Geschäftsführer Ralf Teschmit.

Extreme Belastung für die Tierwelt

Feuerwerke erreichen in einem Umkreis von 15 Metern einen Schallpegel von bis zu 190 dB. Zum Vergleich: Ein Düsentriebwerk in 25 Meter Entfernung schafft einen Schallpegel von 140 dB. Nicht nur der Lärm, sondern auch die Lichteffekte sowie der Schwefelgehalt in der Luft, werden für Tiere zur Gefahr: Denn Wildtiere, Hunde und Katzen nehmen den ohrenbetäubenden Krach, die hellen Blitze und die unbekannten Gerüche stets als lebensbedrohliche Situation wahr und geraten in Panik und Stress. „Viele von ihnen verletzen sich bei Fluchtreaktionen schwer oder sterben gar. Wir fordern daher seit Jahren ein Verbot von privatem Feuerwerk und appellieren an den Einzelhandel, Pyrotechnik aus dem Sortiment zu nehmen. Wir freuen uns daher sehr, dass PENNY diesem Ruf gefolgt ist und sich gemeinsam mit uns künftig für mehr Tierwohl in Österreich einsetzt“, so Madeleine Petrovic, Vereinspräsidentin von Tierschutz Austria, Betreiber des größten Tierheims Österreichs.

Müllberge zu Neujahr

Bis zu 1000 Tonnen zusätzlicher Müll wird durch abgebrannte Feuerwerkskörper jährlich verursacht – ein Großteil davon bekanntlich in der Silvesternacht. Während der Müll in den Städten unter großen Mühen der Müllabfuhr beseitigt wird, bleiben viele Feuerwerksreste in der Natur oft liegen.

Entlastung der PENNY MitarbeiterInnen

Der Verkaufsverzicht von Feuerwerkskörpern führt außerdem zu einer Entlastung der 300 PENNY Filialen und deren MitarbeiterInnen in ganz Österreich. Dieser zusätzliche Aufwand für Logistik sowie sichere Lagerung und Handhabung wird nun mit dem Verkaufsstopp ebenso beendet.

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Mag. (FH) Oliver Bayer

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher

Mobil: +43 699 1660 40 66

oliver.bayer @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at



Team Media Relations REWE International AG

REWE International AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3,

Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5261, E-Mail: mediarelations @ rewe-group.at