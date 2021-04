Blockchains können mehr als Bitcoins

Die Vorträge am TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit 27.4.2021

Wien (OTS) - Die Technologie der „Blockchains“ kann mehr als „Bitcoins“: Sie ist nicht nur Basis für Kryptowährungen, sondern bietet auch Unterstützung bei der vollautomatisierten Prozessabwicklung. Was sind „Smart Contracts“ und gibt es hierfür bereits rechtliche Grundlagen? Ein Pionier der Blockchain-Forschung liefert Antworten. Auch auf dem TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit Programm: Künstliche Intelligenz und Datenschutz, Cookies und andere Trackingmechanismen, das NIS-Gesetz, OT-Security, die Kunst der Effizienz sowie aktuelle Trends in der Cybersicherheit. Ein Live-Hack rundet das Programm ab.

Das TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit findet am 27.4. online statt und richtet sich an alle Personen, die für die Informations- und IT-Sicherheit oder den Datenschutz im Unternehmen verantwortlich sind.

TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit

Datum: 27.04.2021, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Online-Veranstaltung

Brunn am Gebirge, Österreich

Url: http://www.tuv-akademie.at/symposium-it

TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit am 27.04.2021 Information & Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grüneis, Programmverantwortlicher für die Bereiche IT & Datensicherheit TÜV AUSTRIA Akademie | stefan.grueneis @ tuv.at, Tel.: +43 (0)5 0454-8172