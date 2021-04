GRATIS Covid-Tests in der Wiener City

Wien (OTS) - In einer der Top-Locations Wiens werden ab sofort gratis Covid-Tests durchgeführt. Das junge Unternehmen SMARTest führt diese im MedCenter Vienna durch. Das MedCenter Vienna ist ein gut etabliertes Ärztezentrum. Neben den gratis Antigen-Tests werden auch PCR-Tests und Antikörper-Tests durchgeführt. Diese werden von 09.00-17.00 Uhr angeboten, auch an Samstagen. Die erlesene Nachbarschaft neben Schwarzem Kameel, Louis Vuitton und Park Hyatt Hotel ist wenige Meter davon entfernt. SMARTest arbeitet dabei mit einem Buchungs-Tool des Wiener Unternehmens Virinnox zusammen. Die Geschäftsführer: "Wir freuen uns, in medizinischem Background mit niedergelassenen Fachärzten, unseren Kunden dieses Service anbieten zu können. Für uns ein weiterer Schritt zur Normalität."

