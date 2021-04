„DIE.NACHT“: Elīna Garanča und die „Healthy Boy Band“ am 13. April zu Gast in „Willkommen Österreich“

Außerdem: Wiedersehen mit den „Pratersternen“ in ORF 1

Wien (OTS) - Ohrenschmaus und Gaumenfreuden sind die Metiers der Gäste einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 13. April 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1: Opern-Weltstar Elīna Garanča beehrt Stermann & Grissemann im „Willkommen Österreich“-Studio. Außerdem ist das Koch-Kollektiv „Healthy Boy Band“, bestehend aus den Jung-Gastronomen Philip Rachinger, Felix Schellhorn und Lukas Mraz, zu Gast. Abgerundet wird das „Willkommen Österreich“-Menü wie immer von Russkaja und Maschek. Beim Wiedersehen mit den „Pratersternen“ begrüßt Hosea Ratschiller um 23.10 Uhr I Stangl, Mario Lucic, Vitus Wieser und Stefan Leonhardsberger auf der Bühne des Wiener Szenelokals Fluc.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Mit Elīna Garanča beehrt ein echter Weltstar die Sendung. Die lettische Mezzosopranistin gehört zu den international bedeutendsten Opernsängerinnen und ist regelmäßig in den großen Häusern von Paris, New York oder Wien zu bewundern. Im Talk spricht Elīna Garanča über ihre Vorfreude auf das Bühnen-Comeback und den Corona-Alltag als Opern-Star. Gestern (11. April) erst gab Mezzosopranistin Elīna Garanča in Kirill Serebrennikows viel erwarteter „Parsifal“-Neuinszenierung der Wiener Staatsoper an der Seite von Jonas Kaufmann ihr weltweites Debüt als Kundry. ORF 2 zeigt unter dem Titel „Der Fall Parsifal“ am Samstag, dem 17. April, um 22.00 Uhr, eine zweistündige werkbetrachtende Kompaktversion der rund viereinhalbstündigen letzten Oper Richard Wagners.

Gefeierte Koryphäen in einem ganz anderen Metier sind Philip Rachinger, Felix Schellhorn und Lukas Mraz. Die drei Jung-Gastronomen haben das Koch-Kollektiv „Healthy Boy Band“ gegründet, mit dem sie den Brückenschlag zwischen Koch- und Performance-Kunst schaffen.

„Pratersterne“: Mit I Stangl, Mario Lucic, Vitus Wieser und Stefan Leonhardsberger um 23.10 Uhr

Beim Wiedersehen mit den „Pratersternen“ begrüßt Hosea Ratschiller I Stangl, Mario Lucic, Vitus Wieser und Stefan Leonhardsberger auf der Bühne des Wiener Szenelokals Fluc.

