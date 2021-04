Vertriebsprofi stärkt Samson Druck in Salzburg

Oliver Maseiczick ist neu im Team der Lungauer Druckerei

St. Margarethen/Salzburg (OTS) - Oliver Maseiczick (52) verstärkt das Vertriebsteam des Salzburger Unternehmens Samson Druck. Der erfahrene Vertriebsprofi zeichnet in seiner neuen Position für den Marktausbau im Raum Salzburg sowie die persönliche Betreuung und Beratung der Bestandskunden in der Region verantwortlich. Samson Druck ist mit 120 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 18 Mio. Euro eine der größten Druckereien in Österreich. Zu den Kunden zählen neben heimischen Großunternehmen viele international renommierte Konzerne.



Der Verlagskaufmann Oliver Maseiczick verfügt über sehr viel Marketing- und Verkaufserfahrung in der Printbranche. Über acht Jahre leitete der gebürtige Hamburger als Geschäftsführer eine deutsche Werbe- und Produktionsagentur. Danach zog es ihn nach Österreich, wo er unter anderem als Key Account Manager für Leykam Druck sowie die Druckerei Oberndorfer tätig war. Nun übernimmt der ausgewiesene Produktions- und Vertriebsexperte die regionale Kundenbetreuung bei Samson Druck >>



