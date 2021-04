Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

57 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 11. April 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker und ein Motorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 7. April 2021, im Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg, bei dem eine 62-Jähre getötet wurde. Die Pkw-Lenkerin geriet aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der Notarzt übernahm die Wiederbelebungsmaßnahmen der Pkw-Lenkerin, jedoch verstarb sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Beide Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich und in Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in einem Fall eine nicht angepasste Geschwindigkeit. In einem Fall konnte die vermutliche Unfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Keiner der zwei tödlichen Verkehrsunfälle war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 11. April 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 57 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 76 und 2019 waren es 80.

