Wirtschaft entdeckt die digitale Signatur

Der zweite digitale SignaturTag von Future-Law ist mit jetzt schon über 400 Voranmeldungen der größte im deutschsprachigen Raum.

Am 14. April bekommen alle Teilnehmer eine rechtliche & praktische

Orientierung wie Unternehmen ihre Prozesse mit der digitalen

Signatur optimieren können. Vortragende u.a. von der RBI, OMV, BMDW,

Kapsch, ÖBB, Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH, Future-Law, IST

etc.



Ein erfolgreicher und konkreter Schritt in die Digitalisierung.

Future-Law ist Ihr unabhängiger Partner rund um die Digitalisierung

des Rechts.



Datum: 14.4.2021, 09:00 - 14:00 Uhr



Ort:

online

Wien



Url: https://digitalesignatur.future-law.at/#tickets



