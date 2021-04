NÖ: Fast 3000 BesucherInnen bei der 1.Virtuellen Messe Zukunft I Arbeit I Leben

AKNÖ-Präsident Wieser: „Wir helfen Eltern und Jugendlichen sicher und digital bei der richtigen Berufs- und Schulwahl.“

St. Pölten (OTS) - Wie funktioniert Berufsorientierung in Zeiten von Corona sicher und informativ? Die Antwort ist die 1. Virtuelle Berufsorientierungsmesse Zukunft I Arbeit I Leben der AK Niederösterreich. Denn die Fragen der jungen Menschen sind die gleichen geblieben. Und die richtige Schul- bzw. Berufswahl ist ein wichtiger Meilenstein im Leben der SchülerInnen. „Wir bringen Jugendlichen und ihren Eltern die Vielfalt an Berufen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näher, heuer erstmals in digitaler Form. So helfen wir den Jugendlichen dabei, dass ihre persönlichen Stärken und Talente zu den richtigen Ausbildungen führen“, zeigt sich AK-Niederösterreich Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser vom neuen Format begeistert.

Zwtl.: Kostenlose digitale Berufsorientierung für SchülerInnen und Eltern

Von 6. bis 9. April 2021 konnten angemeldete Schulklassen die Virtuelle Messe besuchen. Der Andrang war groß. Insgesamt haben 80 Schulklassen mit 2.240 SchülerInnen die BO-Messe digital erlebt und sich informiert. Das Erlebnis einer realen Messe wurde professionell virtuell umgesetzt. Als „Avatar“ begrüßte AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser die BesucherInnen beim Messeeingang. Die Einteilung der Messe in 3 Erlebnisinseln – Arbeit, Bildung und Lifestyle - wurde beibehalten. Auf den einzelnen Inseln haben junge MitarbeiterInnen der AK Niederösterreich die Rolle des Moderators bzw. Avatars übernommen. Egal ob mit Handy, Laptop, Tablet oder PC – die Teilnahme war mit jedem mobilen Endgerät möglich.

Beim Öffentlichkeitstag am 10. April und bei der Schulveranstaltung konnten insgesamt 736 SchülerInnen und ihre Eltern die Virtuelle Messe kostenlos und ohne Anmeldung besuchen. So bekamen die 13- bis 15-Jährigen sicher & digital Hilfe beim Start ins Berufsleben und bei der Wahl der richtigen Ausbildung. Bei den virtuellen Infoständen von Landesberufsschulen, Schulen, Betrieben und Institutionen erhielten die Messegäste einen Überblick über die Berufswelt und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Pflichtschule.

Zwtl.: 34 Austeller – Live Chats

Bei der Virtuellen Messe konnten die Messegäste 34 Aussteller besuchen. Die direkte Kontaktaufnahme war mittels Live-Chat bei allen Infoständen möglich. Mit dabei waren Unternehmen wie z. B. Geberit, Austrian Airlines, Hofer, Rewe, ÖBB und Schulen wie die FH St. Pölten, BLA für Tourismus (Krems), Holztechnikum Kuchl, BFS für Flugtechnik Langenlebarn. Auch Partnerorganisationen wie die ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse), ÖGJ (Österreichische Gewerkschaftsjugend), Samariterbund und die AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) informierten die SchülerInnen und ihre Eltern virtuell.

Die Virtuelle Messe ist auch weiterhin online für Interessierte verfügbar, aber ohne Live-Chat Funktion.

Zwtl.: Kostenlose Bewerbungstrainings

Als besonderes Highlight konnten die digitalen BesucherInnen am Öffentlichkeitstag an kostenlosen Bewerbungstrainings teilnehmen. ExpertInnen und Coaches informierten online über Tipps & Tricks für die Online Bewerbung, das Bewerbungsgespräch und das richtige Outfit & Styling. „Wir machen die niederösterreichischen SchülerInnen bewerbungsfit und erhöhen ihre Chancen auf einen guten Ausbildungsplatz. Denn die Online-Bewerbung und das Bewerbungsgespräch mittels Video werden immer mehr zur Normalität“, betont AK-Niederösterreich Direktorin Mag. Bettina Heise.

Zwtl.: Zwei Messetermine für Herbst geplant

Die Berufsinfomesse „Zukunft I Arbeit I Leben“ findet im Normalfall jährlich in St. Pölten und Bad Vöslau statt. 2020 mussten die Messtermine wegen Covid-19 und zur Sicherheit der SchülerInnen und BesucherInnen abgesagt werden. Für 2021 ist es geplant, die B0-Messen in Bad Vöslau und St. Pölten unter Einhaltung strengster Covid-Maßnahmen durchzuführen – wenn es die Rahmenbedingungen erlauben. Sonst wird es eine Fortsetzung der virtuellen Messe geben. Denn rund zwei Drittel der PflichtschulabgängerInnen eines Jahrgangs nutzen die Zukunft I Arbeit I Leben Messe, um sich zu informieren. Damit gehört die Messe zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Niederösterreich.

Zwtl.: Neue & moderne Website für die Jugend: akyoung.at

Seit 6. April 2021 ist die neue, mobil optimierte und moderne Website von AK Young – der Jugendmarke der Arbeiterkammer - online. Das Design ist responsiv, das heißt die Website passt sich automatisch an das vom User benutzte Endgerät an. Für die junge handyaffine Zielgruppe ein „Must-have“.

Die Menü-Struktur der Website wurde komplett überarbeitet und erweitert. Die jungen Menschen finden jetzt mehr Inhalte zu den Bereichen Arbeit. Bildung, Leben und Benefits (Förderungen). Highlights gibt es einige: Einen Blog zu aktuellen Jugendthemen, einen Veranstaltungskalender, Videos, Polls (Stimmungsbarometer) und ein Tool für größere Umfragen & Studien.

Quick & easy: Die einfache und schnelle Kontaktaufnahme zeichnet die neue Homepage aus. Jugendliche finden bei Fragen im Team-Bereich alle Kontaktmöglichkeiten auf einen Mouse-Click.

Mehr Power und Know-how für die jungen Menschen. Denn die Jugendmarke AK Young ist nicht nur in Niederösterreich vertreten, sondern auch in Wien, Burgenland, Steiermark, Salzburg und Kärnten.

