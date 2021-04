Bis zu 530.000 sahen zweites „Starmania 21“-Semifinale am 9. April in ORF 1

Die 16 Finalistinnen und Finalisten stehen fest – erste Finalshow am 16. April

Wien (OTS) - Die 16 Tickets für die Finalshows (ab 16. April live in ORF 1) sind vergeben – und bis zu 530.000 wollten sich das zweite „Starmania 21“-Semifinale am 9. April 2021 live in ORF 1 nicht entgehen lassen. Die Präsentation der Songs verfolgten um 20.15 Uhr im Durchschnitt 474.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 15 Prozent bzw. je 20 und 19 Prozent in den jungen Zielgruppen. Das Voting sahen um 22.15 Uhr durchschnittlich 442.000 bei 16 Prozent Marktanteil bzw. 19 und 18 Prozent bei den jungen Seherinnen und Sehern.

2,853 Millionen (weitester Seherkreis) sahen bisher die ersten sechs Ausgaben von „Starmania 21“, das entspricht 38 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Diese acht Kandidatinnen und Kandidaten haben das Ticket für die Finalshows gelöst:

Anna Buchegger: Die 22-jährige Studentin lebt in Wien und stammt aus Abtenau in Salzburg.

Mert Cosmus ist 21 Jahre alt, kommt aus St. Pölten und ist als Assistent der Geschäftsleitung tätig.

Tobias Hirsch: Der 19-jährige Zivildiener stammt aus Birkfeld in der Steiermark.

Laura Kožul: Die 16-jährige Schülerin kommt aus Großhöflein im Burgenland.

Felix Larcher: Der 21-jährige Verkäufer stammt aus Ansfelden in Oberösterreich.

Stefanie Mayer: Die 25-jährige Kärntnerin ist Sängerin und Schauspielerin an der Wiener Volksoper.

Michael Russ: Der 27-jährige Künstler kommt aus Tillmitsch in der Steiermark.

Teodora Špirić: Die 20-jährige Wienerin studiert Deutsch und Englisch auf Lehramt.

Backstage-Blick und mehr mit dem „Ö3-Starmania-Podcast“

Was tut sich hinter dem Show-Vorhang? Was sieht man im Fernsehen nicht? Und was sagen die Kandidatinnen und Kandidaten dazu? Der Ö3-Starmania-Podcast „Krieg der Sternchen“ bietet einen Blick hinter die Kulissen und liefert Backstage-Eindrücke und Interviews mit den Starmaniacs und der Jury. Der Podcast erscheint samstagnachmittags und ist in der ORF-Radiothek, auf der Ö3-Homepage und überall, wo es Podcasts gibt, abrufbar. Außerdem berichten die Ö3-Reporter Martin Krachler und Maximilian Bauer jede Woche im „Ö3-Supersamstag“ (6.00 bis 12.00 Uhr) über die „Starmania 21“-Highlights des Vorabends.

#Starmania21 in Social Media

Wer sind die „Starmaniacs“, die ins stimmgewaltige Rennen um den Sieg beim ORF-Castingevent gehen, welche Lieder performen die Kandidatinnen und Kandidaten in der Show, warum glauben sie, das Zeug zum Star des Jahres zu haben? Antworten auf diese und zahlreiche weitere Fragen bietet das Social-Media-Team des ORF unter #Starmania21 auf seinen Accounts – von Facebook über Instagram bis TikTok.

Und so sind die Userinnen und User nicht zuletzt auch während der Performances der Kandidatinnen und Kandidaten mit den ORF-Accounts live dabei, können ihre Kommentare zu den Performances abgeben und in Austausch mit der Community treten – Backstagebilder, exklusive Videos und Fotos inklusive. Fanny Stapf ist als Host des offiziellen Instagram-Accounts @ORFstarmania live im Studio dabei und teilt ihre ganz persönlichen Einblicke mit der Community. Vor den Shows wird sie Live-Backstageeinblicke in die Vorbereitungen geben, den Starmaniacs über die Schulter schauen und exklusive Interviews führen.

Außerdem findet heuer erstmals ein ORF-Format auch auf TikTok seinen Platz: Auf dem Channel @ORFstarmania werden Inhalte rund um die Sendung in TikTok-Manier den Userinnen und Usern zur Verfügung gestellt. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden durch die emotionalsten Show-Momente begleitet, sie stellen sich Challenges und geben ganz persönliche Einblicke in ihren Starmania-Alltag. Über alle Plattformen hinweg kann man mit dem Hashtag #Starmania21 seinen Favoriten anfeuern und die Show mitdiskutieren. Und für alle Starmania-Fans der ersten Stunde werden auch die besten Throwback-Momente aus dem Archiv geholt und auf den offiziellen ORF-Accounts neu aufgelegt.

starmania.ORF.at – die offizielle Website zum ORF-1-Event

Wer auf starmania.ORF.at geht, ist ab sofort immer bestens über das Geschehen informiert: Von der Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten jeweils aktuell vor jeder Sendung über spannende Backstage-Storys und Probenberichte bis zu exklusiven Interviews liefert die Website alles, was das Fanherz begehrt. Und dazu kommt noch ein umfassendes Multimedia-Angebot mit Videos der Auftritte und zahlreichen Slide-Shows. Die neue Staffel kann man nicht nur im TV, sondern selbstverständlich auch via PC, Laptop, Smartphone und Tablet live mitverfolgen – und zwar auf TVthek.ORF.at. Die ORF-TVthek sorgt mit Video-on-Demand-Angeboten aller Shows – alle Folgen bleiben bis sieben Tage nach dem Finale online abrufbar – sowie mit „Starmania 21“-Themenschwerpunkten außerdem dafür, dass Fans garantiert nichts verpassen.

