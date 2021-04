Lotto Doppeljackpot mit 2 Mio. Euro nach Bonus-Ziehung am Freitag

Zwei Gewinner teilen sich den Doppeljackpot beim Joker

Wien (OTS) - Gast-Moderatorin Eva Pölzl startete die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, bei der es abermals keinen Sechser gab. So wurde aus dem Jackpot ein Doppeljackpot. Im Topf bleiben rund 1,4 Millionen Euro, am Sonntag geht es um 2 Millionen.

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es um einen Jackpot. Im Topf bleiben rund 98.000 Euro, am Sonntag werden in diesem Gewinnrang rund 180.000 Euro erwartet.

300.000 Euro Bonus: Bei der Bonus-Ziehung gab es wieder etwas extra zu gewinnen: Unter allen mitspielenden Tipps wurden einmal 300.000 Euro extra verlost. Die gewinnbringende Quittungsnummer lautet: 66043 80316, gespielt wurde sie in Wien.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. Dadurch erhöhte sich der Gewinn der 52 Gewinner eines Fünfers auf je rund 5.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker galt es, einen Doppeljackpot zu knacken. Das schafften zwei Spielteilnehmer mit ihrem „Ja“ zur richtigen Jokerzahl. Ein Oberösterreicher nutzte dafür einen Lotto Normalschein, ein Steirer setzte auf den Joker auf seinem EuroMillionen Normalschein. Beide freuen sich über jeweils 319.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 9. April 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.358.561,54 – 2 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 97.798,59 83 Fünfer zu je EUR 1.285,40 180 Vierer+ZZ zu je EUR 177,80 3.947 Vierer zu je EUR 45,00 4.623 Dreier+ZZ zu je EUR 17,30 63.422 Dreier zu je EUR 5,00 170.437 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 16 20 21 33 37 Zusatzzahl 31

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 9. April 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 52 Fünfer zu je EUR 5.496,30 2.506 Vierer zu je EUR 19,30 41.091 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 5 10 13 16 38

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 9. April 2021

2 Joker zu je EUR 318.967,80 9 mal EUR 8.800,00 86 mal EUR 880,00 946 mal EUR 88,00 9.775 mal EUR 8,00 93.324 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 4 0 8 7 7

