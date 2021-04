Claudia Laschan (SPÖ) ad Krauss: Stille Post in der FPÖ funktioniert nicht

Wien bietet zahlreiche weitere Testangebote neben „Alles gurgelt!“

Wien (OTS/SPW-K) - Mit Kopfschütteln reagiert SPÖ-Gemeinderätin Claudia Laschan auf eine Aussendung der FPÖ zur Behandlung des Projekts „Alles gurgelt!“ im gestrigen Gesundheitsausschuss. „Die Aussagen von Maximilian Krauss sind unrichtig und zeigen, dass die Stille Post in der FPÖ nicht funktioniert“, so Gemeinderätin Claudia Laschan in Richtung Krauss (FPÖ), der bei der Sitzung nicht anwesend war und zudem offenbar auch schlecht informiert wurde.

Stadtrat Peter Hacker habe in der Sitzung klargestellt, dass es mit den städtischen Teststraßen, den Checkboxen und anderen Angeboten wie den Schnelltests in den Apotheken neben ‚Alles gurgelt!‘ ein sehr dichtes und wohnortnahes Netz an Testmöglichkeiten in Wien gibt. SeniorInnen ohne Computer oder Smartphone könnten „Alles gurgelt!“ zudem sehr wohl mit Unterstützung von Freunden, Familienmitgliedern und Bekannten zu Hause nutzen.

„Offensichtlich geht es der FPÖ nur um billige Polemik. Denn die Frage des Stadtrats, ob er für die Einstellung von ‚Alles gurgelt‘ sei, wurde von FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl dezidiert abgelehnt“, so Laschan abschließend.

