Mario Lindner als neuer SPÖ-Abgeordneter angelobt

Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo wird neuer Sprecher für Gleichbehandlung, Diversität und LGBTIQ im SPÖ-Klub

Wien (OTS/SK) - Im Zuge der heutigen Nationalratssitzung wurde der Steirer Mario Lindner als neuer Abgeordneter zum Nationalrat der SPÖ angelobt. Der 39-Jährige folgt damit dem ausgeschiedenen Thomas Drozda nach. Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo ist, nimmt künftig die Funktion des SPÖ-Bereichssprechers für Gleichbehandlung, Diversität und LGBTIQ ein: „Während unzählige Menschen in ganz Österreich unter der Corona-Krise und der sozialen Krise im Land leiden, setzt die Regierung auf ein Ende der Hackler-Regelung, macht SchülerInnen, Studierenden und Familien das Leben schwer und spielt Minderheiten gegeneinander aus. Genau deshalb möchte ich gemeinsam mit der SPÖ nicht nur eine starke Stimme für Vielfalt, sondern auch für Gerechtigkeit und Solidarität im Hohen Haus sein!“, so Lindner anlässlich seines Einzugs in den Nationalrat. ****

Die Liste notwendiger Schritte ist für den neuen Abgeordneten lang: „Statt Ausreden und Wegschauen der Regierung braucht es endlich mutiges Aufstehen gegen Ungerechtigkeiten. Von der Farce um‘s Blutspendeverbot bis zum fehlenden Diskriminierungsschutz, vom wirksamen Kampf gegen Hassverbrechen bis zum noch immer fehlenden Gesetz gegen Konversionstherapien – die To-Do-Liste ist lang und wir werden genau deshalb Seite an Seite mit der Zivilgesellschaft gegen den Stillstand der schwarz-grünen Regierung kämpfen!“ Für die nächsten Wochen kündigt Lindner daher eine Reihe parlamentarischer Initiativen im Gleichstellungsbereich an. Für ihn steht aber auch fest: „Vielfalt und Gleichberechtigung sind immer soziale Fragen – dieses Prinzip liegt in der DNA der Sozialdemokratie. Wenn wir also gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung aufstehen, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir gemeinsam mit der gesamten SPÖ gegen die soziale Krise im Land ankämpfen. Die Menschen in Österreich haben sich eine Politik verdient, die ein gutes, sicheres Leben für wirklich ALLE in den Mittelpunkt stellt.“

