Smart Farming: Drohnen und 5G für eine nachhaltigere Landwirtschaft

Gemeinsam mit lokalen Partnern ermöglicht Huawei intelligente Landwirtschaft. Die Schweiz dient dabei als Testregion.

5G ist eine optimale Lösung für Anforderungen der Agrarwirtschaft. Mit 5G können selbst die entlegensten Gebiete vernetzt und an eine nachhaltige Infrastruktur angeschlossen werden. Damit tragen unsere Technologien zur Digitalisierung der Landwirtschaft bei und steigern die Wettbewerbsfähigkeit einer der traditionsreichsten Industrien vieler Länder. Wang Haitao, CEO von Huawei Schweiz

Wien (OTS) - Die Digitalisierung hat - nicht zuletzt dank 5G - bereits in vielen Branchen Einzug gehalten, die Potentiale sind enorm. Da bildet auch der Landwirtschaftssektor keine Ausnahme. Fenaco, Agroscope, die Ostschweizer Fachhochschule (OST), Sunrise UPC und Huawei haben ihre Kompetenzen gebündelt, um 5G-basierte smarte Technologien für die Schweizer Landwirtschaft voranzutreiben. Gemeinsam realisieren sie das sogenannte Innosuisse-Projekt, in dem es um die Unkrautbekämpfung mit Drohnen und Agrarrobotern geht.

Die Experten von fenaco, Agroscope, OST, Sunrise UPC und Huawei sind sich einig, dass es technologische Innovationen braucht, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu ermöglichen. Das Internet der Dinge erfüllt mit 5G auch die Anforderungen der Landwirtschaft und hält hier nun auch Einzug. Wang Haitao, CEO von Huawei Schweiz, sagt: „ 5G ist eine optimale Lösung für Anforderungen der Agrarwirtschaft. Mit 5G können selbst die entlegensten Gebiete vernetzt und an eine nachhaltige Infrastruktur angeschlossen werden. Damit tragen unsere Technologien zur Digitalisierung der Landwirtschaft bei und steigern die Wettbewerbsfähigkeit einer der traditionsreichsten Industrien vieler Länder. “ Das Schweizer Erfolgsprojekt könnte schon bald auch in anderen Ländern Anwendung finden, natürlich auch in Österreich.

Die volle Aussendung und weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria finden sie unter https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Alexander Wolschann

Unternehmenssprecher/ company spokesman

+43-664-1463045

a.wolschann @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise