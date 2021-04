Destillata 2021: Siegerschnäpse der internationalen Edelbrand-Meisterschaft gekürt

Kräftemessen der Aromen

St. Pölten (OTS) - Die Prämierung der besten Edelbrenner aus dem In- und Ausland erfolgte heuer bereits zum 18. Mal. Insgesamt beteiligten sich 104 Betriebe aus sieben Nationen an der diesjährigen Edelbrand-Meisterschaft Destillata. Mit ihren Spirituosen stellten sie sich dem Kräftemessen der Aromen und versuchten, die Destillata-Fachjury von ihren Qualitäten zu überzeugen. Dabei legten die Edelbrenner wieder jede Menge Kreativität an den Tag, denn der Vielfalt an Sorten sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Von den Klassikern bis hin zum Trendprodukt Gin war alles zu finden. Österreich war mit 57 Betrieben bei der heurigen Destillata vertreten. Im Bundesländer-Ranking platzierte sich die Steiermark mit 70 Medaillen vor Niederösterreich mit 69 Medaillen. Der dritte Platz beim Medaillenspiegel ging an Tirol mit 63 Medaillen. Vor allem eines erfreute die Veranstalter: Sogar aus Südamerika nahmen Edelbrenner teil, und so gingen bei der Destillata 2021 selbst Einreichungen aus Brasilien mit ins Rennen und dürfen sich über Auszeichnungen freuen.

Der begehrte Titel "Edelbrenner des Jahres" geht an die Spezialitäten-Brennerei Liebl aus Deutschland. Die Brennerei aus Bad Kötzing im Herzen des Bayrischen Waldes war heuer eine Klasse für sich und holte sich als Bester den Sieg "Edelbrenner des Jahres" in Gold. Auch der "Newcomer des Jahres" kommt aus Deutschland. Die Schwarzwaldbrennerei Wild aus Gengenbach konnte hier die Jury eindeutig überzeugen und sicherte sich zugleich den Sieg "Edelbrenner des Jahres" in Silber. Die Bronzemedaille geht nach Österreich: Hier darf sich die Edelbrand- und Saftmanufaktur Semlitsch Naturprodukte aus Klöch in der Steiermark über diese Auszeichnung freuen.

Genusstrends 2021



Das diesjährige Duell der Aromen hat gezeigt: Neben den klassischen Destillaten von Apfel, Birne, Marille und verschiedensten Beeren scheuen die Brenner nicht davor zurück, auch mit außergewöhnlichem Brennmaterial zu experimentieren. Die Edelbrenner setzen damit Jahr für Jahr wertvolle Akzente für die gesamte Branche. Großer Beliebtheit erfreut sich nach wie vor der Megatrend Gin. In der Bar- und Clubkultur ist insbesondere Gin Tonic in aller Munde, der heuer erstmals bei der Destillata verkostet wurde. Ein weiteres Novum war heuer die Bewertung nach dem 100-Punkte-Schema, das eine noch detailliertere Beurteilung der Spirituosen und bessere Vergleichbarkeit ermöglicht.



Orientierungshilfe bei der Suche nach den besten Spirituosen bietet der Destillata-Online-Guide unter www.destillata.at. (Schluss)

