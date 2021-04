Deutsch zu drohender MAN-Betriebsschließung: 8.000 Arbeitsplätze hängen am seidenen Faden – Wo ist Kanzler Kurz?

SPÖ-Bundesgeschäftsführer kritisiert „hemmungslose Untätigkeit“ des Kanzlers scharf: „Arbeitsplätze sind ÖVP kein Anliegen – Kurz ist vollkommen abgetaucht“

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an der „hemmungslosen Untätigkeit“ von Kanzler Kurz in Sachen MAN-Standort äußert heute, Freitag, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Die drohende Betriebsschließung des MAN-Standorts in Steyr gefährdet die Arbeitsplätze von 2.300 Angestellten. Insgesamt hängen in der Region über 8.000 Jobs am seidenen Faden“, so Deutsch, für den „die Gleichgültigkeit von Kanzler Kurz, Wirtschaftsministerien Schramböck und Arbeitsminister Kocher angesichts dieser drohenden wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe ein unfassbares Ausmaß angenommen“ hat. „Wo ist der Kanzler? Wo ist die selbsternannte Wirtschaftspartei ÖVP?“, fragt Deutsch, der das „herzlose Agieren“ der Regierung verurteilt. „Es geht um Arbeitsplätze, um Familien, um Schicksale“, so Deutsch. ****

„Weder die Bekämpfung des Coronavirus, noch der enorme Wirtschaftseinbruch und der drohende Verlust tausender Arbeitsplätze in Österreich sind dem Kanzler ein Anliegen. Kurz hat weder da noch dort das Ruder in der Hand. Er ist vollkommen abgetaucht“, kritisiert Deutsch, der betont, dass der Kanzler längst Kontakt zu den Betroffenen aufnehmen und sich für eine Lösung im Sinne der Angestellten und des Standorts einsetzen hätte müssen. Stattdessen ist er im türkisen Sumpf aus „Skandalen, Affären und Ermittlungen gegen sein engstes Umfeld bewegungslos gefangen und überlässt das Land seinem Schicksal. Schon wieder versagt der Kanzler auf ganzer Linie. Die Leidtragenden sind abermals die Menschen im Land“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/