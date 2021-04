Moderne Ausbildung, gelebte Tradition – Die Theresianische Militärakademie

"Unterwegs in Österreich" am Samstag, 17. April 2021, 16.30 Uhr ORF2

St. Pölten (OTS) - Kaiserin Maria Theresia machte die Burg Wiener Neustadt von der Kaiserresidenz zur Offiziersschmiede. 1751 gegründet, ist die Militärakademie heute die weltweit älteste ihrer Art. Sie ist Ausbildungsstätte aller Berufs- und Milizoffiziere des österreichischen Bundesheers. Ein „Unterwegs in Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Andreas Leitner, Kamera: Franz Cee) gibt spannende Einblicke in die heutige Offiziersausbildung, wie sie in einem Fachhochschullehrgang und Truppenoffizierslehrgang durchlaufen wird.

Die Doku zeigt, welche Fähigkeiten die angehenden Offiziere haben und welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Hohe psychische und physische Leistungsfähigkeit sind gefragt: das reicht von Führungsaufgaben und militärischer Planung bis hin zu anspruchsvollen nationalen und internationalen Einsätzen. Zu sehen sind Ausbildungsmanöver wie am Truppenübungsplatz Allentsteig ebenso wie das Leben der Militärakademiker in der Burg - von ihrem Eintritt bis zur Ausmusterung.

Jährlich nutzen rund 1.000 Teilnehmer auch das Weiterbildungsangebot der Militärakademie für Offiziere. Ein spannendes Schulmodell ist die Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit. Mit ihrer praxisbezogenen Ausbildung bietet sie die Basis, um später in zivilen und militärischen Sicherheitsberufen zu arbeiten. Der Film zeigt weiters, wie sehr die Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt international mit anderen Militärakademien vernetzt ist.

Nicht zuletzt widmet sich die Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich auch der faszinierenden mehr als 800-jährigen Geschichte der Burg selbst. Sie war Residenz von Kaiser Friedrich III. und seinem Sohn Kaiser Maximilian I., der in der St. Georgs-Kathedrale der Burg beigesetzt wurde.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

