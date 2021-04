Helga Krismer: „100 Millionen Euro Klimaschutzprogramm für einkommensschwache Haushalte“

Der Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen für alle Haushalte ist ein wichtiger Schritt gegen die Klimakrise und für Arbeitsplätze in Niederösterreich

Niemand wird zurückgelassen. Denn erstmals werden Klimaschutzmaßnahmen und soziale Gerechtigkeit verbunden. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Die Grüne Landessprecherin Helga Krismer zeigt sich über die Aufstockung der bundesweiten Sanierungsoffensive von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sehr erfreut: „ Niemand wird zurückgelassen. Denn erstmals werden Klimaschutzmaßnahmen und soziale Gerechtigkeit verbunden. Der Bund erhöht die Mittel für den Heizkesseltausch und die thermische Sanierung. Damit gibt es nun zusätzlich 100 Mio. Euro Unterstützung gezielt für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen für die einkommensschwächsten Haushalte des Landes. Daher ist nun auch sichergestellt, dass auch Menschen in Niederösterreich mit niedrigem Einkommen klimafreundlich und kostengünstiger heizen können. Schon seit Jänner 2019 sind in Niederösterreich Ölheizungen in Neubauten verboten. Niederösterreich ist damit Vorreiter in Österreich. Und nun gibt es dank der Klimaschutzministerin nochmals eine zusätzliche Förderung gegen die Klimakrise und für Arbeitsplätze, um die Abhängigkeiten von fossiler Energie für alle Haushalte zu beenden.“

Die 90.000 Öl-Heizungen, die es noch in Niederösterreich gibt, sollen dem Klima zuliebe spätestens in 20 Jahren getauscht bleiben. „Menschen mit niedrigen Einkommen sollen für den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen bis zu 100 Prozent ihrer Investitionskosten erstattet bekommen. Wir sprechen hier von Haushalten, denen es unmöglich ist, auch nur ein paar tausend Euro in eine neue Heizung zu stecken. Daher können wir nun gleichzeitig mit dem Klimaschutz einen Beitrag zum sozialen Ausgleich geleistet.“, schließt Helga Krismer ab.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at