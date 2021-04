Fußball-Europameisterschaft: Wir sind dabei!

Die BFI Wien Tochter Job-TransFair bietet Kickerpickerl mit „Herz statt Kommerz“ und hilft am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Wien (OTS) - Ab dem 9. April gibt es die neue Ausgabe der «tschutti heftli»-Sammelbilder zur Fußball-Europameisterschaft. Die künstlerische Alternative zu den Panini-Bildern ist ein Blickfang wie immer – doch diesmal gibt es eine Neuerung: Die Bilder lassen sich auf zwei Arten ins Sammelalbum einkleben. Mit dabei sind auch die Bilder von zwei Illustratoren aus Österreich.

Alle Teams der Fußball-EM, die 470 Spielerporträts und Länderwappen gestaltet von 24 Künstlerinnen und Künstlern aus sieben Ländern: Das ist die neueste und bereits siebte Ausgabe des «tschutti heftli»-Sammelalbums, das der Luzerner Verein Tschutti-Heftli herausgibt. Sie kommt ein Jahr später als geplant, da die Fußball-EM 2020 als Folge der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde.

Umso größer die Freude, dass die Sammelbilder nun ab dem 9. April 2021 erhältlich sind: Im Social-Concept-Store SCHÖN&GUT (ein Teil der Job-TransFair-Abteilung KÜMMEREI) in der Preßgasse 28, 1040 Wien oder im Onlineshop unter https://www.fairkauf.at/S-G-SAMMELN/ warten die Sticker auf passionierte Sammlerinnen und Sammler.

Ein Album – zwei mögliche Arten, die Sticker einzukleben

3,3 Millionen Sammelbilder und knapp 9.000 Alben wurden gedruckt. Und doch ist etwas anders: Im Gegensatz zu früheren Jahren haben die Künstlerinnen und Künstler diesmal nämlich keine gesamte Mannschaft zugeteilt bekommen, sondern Spieler aus verschiedenen Nationen. Zudem haben die Bilder zwei Nummern – und lassen sich damit auf zwei Arten einkleben.

Die Sammlerinnen und Sammler entscheiden sich zu Beginn, nach welchem System sie das Album füllen wollen. Eine Nummer erlaubt ganz klassisch das Einkleben nach Nation, wobei sich dann jede Doppelseite als bunte Mischung der Zeichnungsstile der verschiedenen Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Die andere Nummer ermöglicht das Einkleben nach Künstlerin und Künstler – dies ergibt stilistisch geordnete Doppelseiten, bei denen die Nation der Spieler in den Hintergrund tritt. Auch die beiden Österreicher Olaf Osten und Víctor Wendl haben mit ihren sehenswerten Porträts zum künstlerischen Kleinod im A4-Format beigetragen.

Ein Zeichen gegen Nationalismus, nicht nur im Fußball

Was das soll? Ganz einfach: Mit den neuen Sammelbildern will das «tschutti heftli» ein Zeichen setzen gegen Nationalismus und für grenzübergreifende Solidarität. Denn: Bei einer Fußball-Europameisterschaft finden Menschen zusammen, nicht nur aus Europa, sondern aus der ganzen Welt. Nur gemeinsam kann man Fußball spielen, nur gemeinsam kann so ein Turnier ausgetragen werden. Und nur gemeinsam können wir die Probleme lösen, die uns alle angehen – in Europa und auf der ganzen Welt. Wir sind alle verschieden, und doch geeint. Auf der Doppelseite, im Team, im Stadion, in Europa, auf der Welt.

Moderate Preise wie immer

Die Idee hinter dem «tschutti heftli» ist nicht das große Geld. Vielmehr geht es um einen kulturellen Beitrag zum Fußballfest selbst. Die Preise sind daher gleichgeblieben: Eine Stickertüte à 10 Bilder kostet € 1.50,-, ein Album € 4,-. Das Sammelalbum und die Kickerpickerl sind darüber hinaus auch bei den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern der KÜMMEREI in ganz Österreich erhältlich.

Mit Stil und gutem Gewissen

Neben dem künstlerischen Anspruch stellt auch der soziale Gedanke ein Alleinstellungsmerkmal dar: So besteht das Vertriebsteam des tschutti heftli in Österreich aus am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen, die von Job-TransFair bei der Suche nach einer neuen Anstellung unterstützt werden. In der Abteilung „DIE KÜMMEREI“ sammeln sie wertvolle Berufspraxis und erhöhen dadurch ihre Chancen am Arbeitsmarkt. Zudem unterstützt tschutti heftli Österreich die Aktion „Hunger auf Kunst und Kultur“, die sozial benachteiligten Menschen Zugang zu Kunst und Kultur verschafft. 10 Cent pro Stickertüte gehen an diese wertvolle Aktion.

