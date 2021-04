360° Erneuerbare Energie – Rechtsberatung für die Energiewende … rundum und darüber hinaus!

'It takes three to tango'. Dreier-Teams gelten als besonders innovationsstark. Das bestätigen unsere drei jungen Kollegen im Zukunftssektor der Energiewirtschaft. Ihr Beratungsansatz geht aufs Ganze: Alle Aspekte in den Blick zu nehmen - und zu gestalten. Zu dritt setzen sie die Erneuerbaren Energien rechtlich unter Spannung.

RA Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Bergthaler

2/5