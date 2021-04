Benedikt Zacherl zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Schlumberger AG bestellt

Wien (OTS) - 07.04.2021. Mit April übernimmt Mag. Benedikt Zacherl, Geschäftsführer der Schlumberger Wein- und Sektkellerei, offiziell den Vorstandsvorsitz der Schlumberger AG von Vorgänger Dr. Arno Lippert.

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Dr. Arno Lippert legt sämtliche Funktionen in Österreich zurück und widmet sich künftig zur Gänze seinem internationalen Verantwortungsbereich innerhalb der Marussia Unternehmensgruppe, zu der auch Schlumberger gehört. Benedikt Zacherl, der ab sofort gemeinsam mit Herbert Jagersberger den Vorstand der Schlumberger Aktiengesellschaft bildet, verantwortet zusätzlich zu seiner neuen Position unverändert die Geschäfte des Unternehmens Schlumberger in Österreich.

„ Ich danke Dr. Lippert für seinen Einsatz und seine Verdienste für das Haus Schlumberger in den vergangenen drei Jahren. Gleichzeitig ist es mir eine große Freude, dass mit Benedikt Zacherl ein erfahrener, bestens vernetzter und langjähriger Kenner der Branche und des Unternehmens, diese Aufgabe übernimmt “, so Eduard Kranebitter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schlumberger Aktiengesellschaft.

Benedikt Zacherl (46) ist seit 2008 für Schlumberger tätig. Im Jänner 2020 übernahm der studierte Jurist als Geschäftsführer der Schlumberger Wein- und Sektkellerei die Verantwortung für das Österreich-Geschäft. Als Initiator und langjähriger Geschäftsführer des österreichischen Sektkomitees hat er Weitblick bewiesen und einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Sektbranche geleistet. Zacherl stammt aus Wien, ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Über Schlumberger:

Schlumberger ist Österreichs traditionsreichste Wein- und Sektkellerei. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich Premium-Sekt und Premium-Spirituosen. Robert Alwin Schlumberger gründete das Unternehmen 1842 und stellte damals als einer der ersten in Österreich Sekt nach der Methode Traditionnelle her. 1973 erwarb das Familienunternehmen Underberg die Schlumberger Wein- und Sektkellerei und brachte die Gesellschaft 1986 an die Börse. 2014 wurden die Mehrheitsanteile von der Schweizer Holdinggesellschaft Sastre SA rund um den Unternehmer Frederik Paulsen erworben. Mit Ende 2015 wurde die Mozart Distillerie in Salzburg übernommen und in das Unternehmen eingegliedert. Das Geschäft umfasst heute die Bereiche Schaumwein, Spirituosen, Wein, Bier und Alkoholfreie Getränke. Mit seinen Sektmarken Schlumberger, Goldeck und Hochriegl bündelt das Unternehmen umfangreiches, österreichisches Sekt Know-how und setzt sich die höchste Qualität seiner Sektmarken zum Ziel. In der Schaumweinproduktion werden seit jeher österreichische Premium-Trauben verarbeitet. Schlumberger beschäftigt durchschnittlich rund 245 Mitarbeiter einschließlich seiner Töchter in Österreich, Deutschland und den Niederlanden.

