Partnermeldung: Erstmals in Kärnten startet Kooperationsprojekt „temporäre Lernstation“

Pflegestudierende der FH Kärnten übernehmen Station am A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt

Klagenfurt (OTS) - Theorie und Praxis auf innovative Weise verbinden – dieses Ziel verfolgt Kärntens erste Lernstation am Elisabethinen-Krankenhaus. Im Klagenfurter Ordenskrankenhaus startet Kärntens erste Lernstation unter dem Namen „NTU- Nursing Training Unit“, bei der Studierende im letzten Semester ihres Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule Kärnten, die Planung und Organisation der Pflege auf der Station für Akutgeriatrie und Remobilisation übernehmen. Nach dem einwöchigen Skills Training, fand der Auftakt des besonderen fünfwöchigen Berufspraktikums am 6. April im Beisein von LH Stv. Dr.in Beate Prettner statt.

Der berufliche Nachwuchs hat das Sagen

Am A.ö. Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt wird Ausbildung groß geschrieben. Frei nach Immanuel Kant „Theorie ohne Praxis ist leer, Praxis ohne Theorie ist blind“, absolvieren 15 Studentinnen des Bachelorstudiengangs Gesundheits- und Krankenpflege der Fachhochschule Kärnten ein fünfwöchiges Berufspraktikum an der Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation und schlüpfen in die Rolle der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Am Tagesablauf der Station sowie an den Untersuchungen, Pflege- und Therapiemaßnahmen ändert sich bei der „Nursing Training Unit“, wie Kärntens erste temporäre Lernstation genannt wird, nichts. Dafür sorgen auch speziell ausgebildete Pflegepädagogen und Praxisanleiter, die sich bewusst im Hintergrund halten.

Praxis auf der Akutgeriatrie hautnah erleben

Beim Projekt Lernstation auf der Akutgeriatrie im Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt, führen die Studierende des 6. Semesters den gesamten Pflegeprozess eigenständig durch. Dieser beinhaltet die Organisation, Betreuung und Pflege von Patienten. „Das Ziel ist es, den Studierenden, die Möglichkeit zu geben die wissenschaftlich theoretisch basierenden Erkenntnisse im pflegerischen Alltag bei uns im Haus mit den ausgebildeten Praxisanleitern umsetzen zu können“, betont die Pflegedirektorin und Projektauftraggeberin am A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt, DGKP Silvia Lueger, MSc. „Jeder Student betreut vier bis sechs Patienten. Für die Auszubildenden ist es wichtig, einen Überblick über den Gesamtprozess der Patientenversorgung innerhalb unseres Krankenhauses zu erlangen. Um zukünftig weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber am Markt zu bleiben, fordern und fördern wir unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen von morgen“, erklärt Pflegedirektorin Silvia Lueger, MSc, die am Ordenskrankenhaus für 200 Mitarbeiter im Bereich der Pflege zuständig ist.

Bestmöglich vorbereitet für den Pflegeberuf

Die Auszubildenden bereiteten sich, unterstützt von den Lehrenden der FH Kärnten, im Vorfeld auf das Projekt vor. Projektleiterin ist Kathrin Radl, BA, MEd, vom Studienbereich Gesundheit & Soziales, Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule Kärnten. „Studien weisen darauf hin, dass der Übergang von Auszubildenden hin zu Berufsanfängern als stressbehaftet wahrgenommen wird und sie sich häufig nicht ausreichend auf ihre zukünftige Rolle als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und die damit verbundenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten vorbereitet fühlen“, begründet Kathrin Radl, BA, MEd Kärntens erste Lernstation. Das verweise auf die Notwendigkeit, dass bereits im Rahmen des Studiums Lernsituationen geschaffen werden müssen, die es den Studierenden ermöglicht, den Alltag einer Pflegeperson in seiner Gesamtheit kennenzulernen und, in einem geschützten Rahmen, zu bewältigen.

Wissenschaftliche Begleitung

In regelmäßigen Reflexionsgesprächen und durch die wissenschaftliche Begleitung von Seiten der Fachhochschule, werden die Entwicklungen der Auszubildenden thematisiert. Zusätzlich werden die zukünftigen Bachelorabsolventen in den insgesamt fünf Wochen auf der vorrübergehenden Lernstation aufgefordert ihre Praxiserfahrungen zu reflektieren und evaluieren.

Interdisziplinarität erleben

Auf der ausgewählten Station im Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt, dem Department für Akutgeriatrie, liegen geriatrische Patienten mit einem höheren Lebensalter (in der Regel über 65 Jahre) und unterschiedlichen Grunderkrankungen von Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Diabetes, Demenz und Herzkrankheiten bis hin zu Problematiken an der Wirbelsäule und Traumafolgen (z.B. nach Schenkelhalsbrüchen oder Gelenksersatz)“, erklärt Departmentleiter Oberarzt Dr. Walter Müller, MSc. Der Geriater gibt dem jungen Nachwuchs die Gelegenheit, ganz praxisnah auch mit Ärzten, Physio- und Ergotherapeuten zusammenzuarbeiten, was in der Regelausbildung so intensiv nicht stattfinden kann.

Neue Wege in der Pflegeausbildung

„Die Lernstation stellt ein neues, innovatives und zukunftsweisendes Instrument im Studium der Pflegeausbildung dar. Angehende Absolventen sammeln hier wertvolle Erfahrungen, die sie später im Berufsalltag praktisch anwenden können. Initiativen wie diese eröffnen zudem neue Perspektiven und es profitieren alle Beteiligten - Studierende, Lehrende, Mitarbeiter des Krankenhauses sowie Patienten“, betont Kärntens Landeshauptmann Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Dr.in Beate Prettner und unterstreicht die Bedeutung der ersten Lernstation Kärntens.

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule Kärnten

Kathrin Susanne Radl, BA M.Ed.

Hochschullehre im Studienbereich Gesundheit & Soziales,

Gesundheits- und Krankenpflege

E: k.radl @ fh-kaernten.at

T: +43 (0)5 90500-3407



A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt GmbH

PDir. Silvia Lueger, MSc

Völkermarkter Straße 15-19

9020 Klagenfurt am Wörthersee

T: +43 (0) 463 5830 304