UEFA Europa League Viertelfinal-Kracher auf PULS 4: Ajax Amsterdam vs. AS Roma am Donnerstag, um 20:15 Uhr live

Im Viertelfinale der UEFA Europa League kommt es am Donnerstag mit Ajax Amsterdam gegen AS Roma zu einem absoluten Topspiel live auf PULS 4

Wien (OTS) - Mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und AS Roma treffen im Viertelfinale zwei internationale Traditionsmannschaften aufeinander. Beide Teams konnten sich in ihren jeweiligen Achtelfinal-Duellen klar durchsetzen und gehören zum Favoritenkreis auf den Titel. Wie gewohnt ist PULS 4 auch bei diesem Fußball-Leckerbissen auf dem Weg ins Finale mittendrin statt nur dabei und überträgt das Spiel am Donnerstag live und exklusiv im Free-TV. Michael Konsel, ehemaliger Nationalteam und Roma-Torhüter, wird als Co-Kommentator an der Seite von Mario Hochgerner agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Florian Knöchl

Kommentator: Mario Hochgerner

Co-Kommentator: Michael Konsel

Experte: Johnny Ertl



Die Highlights aller weiteren Spiele zeigt PULS 4 in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:15 Uhr.

UEFA Europa League: Ajax Amsterdam vs. AS Roma

Am Donnerstag, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

