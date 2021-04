eXXpress veröffentlicht alle bisher geheimen Szenen des Ibiza-Videos

Wien (OTS) - Unter großem Interesse hat am Dienstag die neue News-Plattform eXXpress bisher geheime Szenen des Ibiza-Videos gezeigt. In den kommenden Tagen werden weitere Ausschnitte veröffentlicht, die die Ereignisse, die in Österreich ein politisches Erdbeben ausgelöst hatten, in ein neues Licht rücken.

"Die neuen, jetzt vom eXXpress veröffentlichten Szenen des Ibiza-Videos zeigen: Der Abend war peinlich für den Ex-Vizekanzler – aber es ist uns ziemlich viel vorenthalten worden, das Strache entlastet", kommentierte eXXpress-Chefredakteur Richard Schmitt die Enthüllung.

