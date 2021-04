„Stars singen Stars“ auf Radio Niederösterreich

Ab 12. April immer nach 8 Uhr in „Guten Morgen NÖ“ auf Radio Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Die Seer singen André Heller, Chris Steger singt STS, die Mayerin singt Carl Peyer, und noch einige mehr. Heimische Musikgrößen singen ihren Lieblingshit aus Österreich. Exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von Radio NÖ sind sie ins Studio gegangen, um einen österreichischen Hit neu aufzunehmen.

Ab 12. April gibt es die neuen Songs immer nach 8 Uhr in „Guten Morgen NÖ“ auf Radio NÖ zu hören. Im Interview erzählen die Musikerinnen und Musiker, warum gerade dieses Lied sie berührt und von welchen rot-weiß-roten Musik-Legenden sie selbst geprägt wurden.

„Musik aus Österreich ist ein fixer und sehr wichtiger Bestandteil der Musik von Radio NÖ und wird es auch bleiben“, betont ORF NÖ Landesdirektor Norbert Gollinger. Radio NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler ergänzt: „Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern ein einzigartiges Programm bieten. ‚Stars singen Stars‘ ist so eine exklusive Aktion.“

Top 100 Hits aus Österreich

Schon ab 6. April sind alle Hörerinnen und Hörer von Radio NÖ aufgerufen, für ihren persönlichen Top-Hit aus Österreich zu stimmen. Auf noe.ORF.at kann bis 24. April (Sa.) jede und jeder eine Stimme für seinen Lieblingshit in rot-weiß-rot abgeben.

Die „Top 100 Hits aus Österreich“ sind am Sonntag, dem 25. April, durchgehend von 13 bis 20 Uhr auf Radio NÖ zu hören.

„Stars singen Stars“ nach 8.00 Uhr in „Guten Morgen NÖ“:

12.4.: Die Seer singen „Wie mei Herzschlag“ von André Heller 13.4.: Die Mayerin singt „Romeo und Julia“ von Carl Peyer

14.4.: Gary Lux singt „Der Kommissar“ von Falco

15.4.: Chris Steger singt „Mach die Augn zua“ von STS

16.4.: Andy Baum, Ulli Bäer und Matthias Kempf singen „Da Hofa“ von Wolfgang Ambros

19.4.: Günther „Mo“ Mokesch singt „Da kummt die Sunn“ von STS 20.4.: Alle Achtung singen „Heiße Nächte in Palermo“ von der EAV 21.4.: Ewald Pfleger von Opus singt „Ruaf mi net an“ von Georg Danzer 22.4.: Die Poxrucker Sisters singen „Brenna tuats guat“ von Hubert von Goisern

23.4.: Monika Ballwein singt „I Am From Austria“ von Rainhard Fendrich

