CHIP-Netztest: „Sehr gut“ für das Magenta Mobilfunknetz

Magenta Mobilfunknetz erhält Bestnote „Sehr gut“ von prominentem Fachmagazin CHIP

In Kategorien „Telefonie“, „Upload-Speed“ und „LTE-Verfügbarkeit in ländlichen Gebieten“ erzielt Magenta die besten Ergebnisse

Seriensieger Magenta hat zuletzt zahlreiche Qualitätstests für Festnetz und Mobilfunk gewonnen

Das prominente Fachmagazin CHIP hat Österreichs Mobilfunknetze getestet und vergibt die Bestnote „Sehr gut“ an Magenta. Besonders in den getesteten Kategorien Telefonie, Upload-Geschwindigkeit und LTE-Verfügbarkeit in ländlichen Gebieten erzielt das Magenta Netz die besten Ergebnisse. Zu den jüngsten Auszeichnungen des Qualitätsanbieters gehören „Bestes Breitband-Netz“ von den Magazinen PC-Magazin und connect, sowie das beste Mobilfunknetz von connect.

„Wie im letzten Jahr liegt Magenta beim Telefonieren vorne und gewinnt diese Teilwertung. Auch bei den Messungen, die wir zu Fuß in den Innenstädten der Metropolen Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz und Linz unternommen haben, setzt sich Magenta vor A1 und Drei an die Spitze“, so die CHIP-Redaktion. „Traditionell verbindet Magenta seine Gesprächsteilnehmer am schnellsten. Bei Telefonaten werden die Nutzer rund eine halbe Sekunde schneller verbunden als bei A1 und 1,5 Sekunden schneller als bei Drei.“

„Die CHIP-Bestnote für das Magenta Mobilfunknetz ist eine wichtige Auszeichnung. Während der Pandemie wird dem Mobilfunknetz viel abverlangt. Dass die CHIP-Redaktion dem Magenta Netz auch in der wichtigen Test-Kategorie „Telefonie“ die besten Ergebnisse zuschreibt, freut mich besonders. Seit Pandemiebeginn ist nämlich eine Renaissance der Telefonie zu beobachten. Es wird teilweise doppelt so viel telefoniert wie früher. Magenta Kunden profitieren insgesamt von der höchsten Qualität im Festnetz und Mobilfunk, die durch die Erfolgsserie bei den wichtigsten und härtesten Netztests eindeutig unterstrichen wird“, sagt Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom.

Zum vollständigen CHIP-Netztest.

