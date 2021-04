AVISO: Pressekonferenz Gewerkschaft GPA – Belastungsgrenze für Handelsangestellte ist erreicht!

Präsentation der Ergebnisse einer Mitgliederbefragung und aktuelle Forderungen Präsentation der Ergebnisse einer Mitgliederbefragung und aktuelle Forderungen

Wien. (OTS) - Für die Beschäftigten im Handel ist die Belastungsgrenze erreicht. Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit Corona sind viele am Ende ihrer Kräfte. Vor allem im stationären Handel gibt es besorgniserregende Rückmeldungen über aggressive KundInnen, Überlastung, Personalmangel und mangelnde Wertschätzung sowie fehlenden Respekt. Eine von der Gewerkschaft GPA durchgeführte Mitgliederbefragung im Handel zeigt deutlich die Probleme und die angespannte Situation insbesondere im Lebensmittelhandel auf. Zur Präsentation der Umfrageergebnisse und der daraus abgeleiteten Forderungen laden wir Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz ein.

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Sabine Eiblmaier, Zentralbetriebsratsvorsitzende INTERSPAR

Werner Hackl, Betriebsratsvorsitzender BILLA

Anita Palkovich, KV-Verhandlerin Wirtschaftsbereich Handel, Gewerkschaft GPA

Zeit: Freitag, 9. April 2021, 10 Uhr

Ort: Gewerkschaft GPA, D3, Alfred Dallinger Platz 1, 1030 Wien





Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist die Anzahl der TeilnehmerInnen vor Ort begrenzt. Wir ersuchen darum, vor Ort einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen.

Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist auch Online möglich

Bitte in jedem Fall um Anmeldung per E-Mail an: martin.panholzer @ gpa.at

Nach der Anmeldung schicken wir gerne jenen, die online teilnehmen wollen, den Teilnahme-Link zu.

Wir freuen uns, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.





Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa.at

Web: www.gpa.at