Independent Capital besteht seit zehn Jahren!

Eine Erfolgsgeschichte

Wien (OTS) - Seit zehn Jahren unterstützt die Independent Capital GmbH („Independent Capital“) österreichische Unternehmen und Gebietskörperschaften mit Finanzierungslösungen im Bereich Corporate Finance. Independent Capital wurde am 31. Dezember 2010 in das Firmenbuch eingetragen und begann die operative Tätigkeit mit Anfang des zweiten Quartals 2011. Seit Gründung wurden in mehr als 115 Mandaten Finanzierungstransaktionen mit einem Volumen von insgesamt über EUR 3.600,000.000,- abgeschlossen.

„Wir freuen uns sehr, mit Beginn des zweiten Quartals 2021 auf erfolgreiche zehn Jahre zurückzublicken. Independent Capital ist als fixe Grösse im österreichischen Banken- und Kapitalmarkt etabliert“, so Christian Büttner, einer der Gründungspartner und Geschäftsführer von Independent Capital. „Gleichzeitig verfügen wir über einen sehr guten Dealflow und sind daher mit unserer strategischen Querschnittsfunktion, als das Bindeglied zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft, zum Vorteil unserer Kunden bestens positioniert.“

„Durch die erfolgreiche Umsetzung von Finanzierungskonzepten, bei denen insbesondere Transaktionssicherheit in einem volatilen Marktumfeld von grosser Bedeutung ist, gelang uns in den letzten fünf Jahren eine signifikante Verbreiterung in der Ansprache von Unternehmenskunden“, erklärt Leonhard Fragner, ebenfalls Geschäftsführer und Partner. „Dieser wachsende Kundenstamm bildet den Kern der bisherigen Erfolgsgeschichte von Independent Capital.“

Alexander Krings, Geschäftsführer und Partner der Independent Capital, ist überzeugt: „Mit unserem innovativen Ansatz stehen wir in Zukunft auch weiterhin für die erfolgreiche Begleitung österreichischer Unternehmen in allen Aspekten der strategischen Unternehmensfinanzierung und des Kapitalmarkts, innerhalb Österreichs und bei der Diversifizierung ins Ausland, insbesondere in den deutschen Raum.“

Das Team von Independent Capital hat mit seiner langjährigen Erfahrung in den Finanzmärkten im In- und Ausland einen neuen Ansatz in den österreichischen Banken- und Kapitalmarkt gebracht. Independent Capital sichert für ihre Kunden, das sind Kreditnehmer und Emittenten von Wertpapieren, den finanziellen Handlungsspielraum durch professionelle Unterstützung bei der Aufbringung entsprechender Liquidität. Gerade in der derzeitigen Krisensituation verlagert sich die Verhandlungsmacht bei der Mittelaufbringung von den Kreditnehmern zu den Kreditgebern. Klar aufbereitete Finanzierungsstrukturen und eine verständnisorientierte Interpretation des Geschäftsmodells der Unternehmen machen es dabei Banken und institutionellen Investoren einfacher, solche Transaktionen zu analysieren und sich daran zu beteiligen. Aus der so von Independent Capital geschaffenen Win-Win-Situation ergibt sich nicht nur ein fairer Interessensausgleich zwischen Kapitalgebern und Kapitalnehmern, sondern auch der optimale Transaktionserfolg des angestrebten Finanzierungsvolumens im Rahmen der jeweiligen Marktgegebenheiten. In diesem Sinne, ist Independent Capital auch in Zukunft ein verlässlicher Partner im österreichischen Wirtschaftsleben.

Independent Capital ist der strategische Corporate Finance Berater für österreichische Unternehmen. Independent Capital kombiniert Knowhow und Erfahrung im Banken- und Kapitalmarkt mit einem tragfähigen Netzwerk bei allen relevanten Marktteilnehmern. Independent Capital agiert unabhängig, frei von Interessenskonflikten und deckt mit seiner vielfältigen Expertise alle Aspekte der Unternehmensfinanzierung für seine Kunden ab.

