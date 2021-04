Unimarkt und Too Good To Go retten gemeinsam Lebensmittel

Unimarkt startet die Zusammenarbeit mit der App „Too Good To Go“ und setzt ein wichtiges Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung.

Traun (OTS) - „Too Good To Go“ hat es sich zum Ziel gesetzt noch genießbare Lebensmittel zu retten und so einen wichtigen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung zu leisten. Auch Unimarkt engagiert sich schon seit Jahren in diesem Bereich und setzt durch die Zusammenarbeit mit „Too Good To Go“ ein weiteres wichtiges Zeichen. Nach einem erfolgreichen Test in einer oö. Filiale wird das Konzept nun schrittweise flächendeckend auf die Unimarkt-Standorte ausgerollt. „ Die Produktion von Lebensmitteln, die im Endeffekt im Müll landen, verschwendet wichtige Ressourcen unserer Erde, weshalb solche Aktivitäten von großer Bedeutung für unsere Umwelt sind. Genau darum hat uns die App Too Good To Go begeistert und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit “, so Andreas Haider, Geschäftsführung Unimarkt Gruppe. Lebensmittel, die noch essbar, aber nicht mehr verkäuflich sind, kommen ins Überraschungssackerl. Diese werden zum Preis von 4,99 Euro verkauft, der Warenwert liegt bei max. 15 Euro. Kunden können die Sackerl in begrenzter Stückzahl über die App „Too Good to Go“ reservieren und 30 Minuten vor Geschäftsschluss abholen.

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Pichler

Marketing / Kommunikation

sandra.pichler @ unimarkt.at

Tel +43(0)7229/601-2428