„WELTjournal“/„WELTjournal +“: „Serbien – Das Impf-Paradies“ und „Corona – Sand im Weltgetriebe“

Am 7. April ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Serbien ist – nach Großbritannien – das Land in Europa, in dem die meisten Menschen bereits gegen Corona geimpft sind. Ein „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 7. April 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Serbien – Das Impf-Paradies“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Corona – Sand im Weltgetriebe“.

WELTjournal: „Serbien – Das Impf-Paradies“

1,3 Millionen der knapp sieben Millionen Einwohner/innen Serbiens haben zumindest eine Dosis erhalten, mehr als 800.000 auch die zweite. Das Land am Balkan ist weder in der EU noch kann es wirtschaftlich auch nur annähernd mit den meisten EU-Ländern konkurrieren, doch bei der Impfkampagne ist Serbien deutlich schneller und erfolgreicher als die EU. Belgrad hat dabei auf eine breite Auswahl an Vakzinen gesetzt: Zur Verfügung steht amerikanischer, russischer, britischer oder auch chinesischer Impfstoff, frei wählbar wie auf einer Menükarte. Selbst Ausländer/innen, die keinen Wohnsitz in Serbien haben, können sich online für eine Impfung registrieren und bekommen bei freier Kapazität einen Impftermin zugewiesen. Ein paar wenige Österreicher/innen haben es bereits geschafft, einen Termin vor Ort zu bekommen. „WELTjournal“-Reporter Patrick A. Hafner begleitet eine Frau aus Wien zu ihrer Impfung nach Belgrad.

WELTjournal +: „Corona – Sand im Weltgetriebe“

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Schwachstellen unseres Gesundheitssystems offengelegt, sondern auch die Verwundbarkeit unseres Wirtschaftssystems und der freiheitlichen Grundrechte aufgezeigt. Das wirft Fragen von globaler Tragweite auf: Können wir die Globalisierung und ein Wirtschaftsmodell, das für die Entstehung von Corona mitverantwortlich ist und dem Klima weiter einheizt, weiterführen? Oder ist ein gesellschaftlicher Paradigmenwechsel unausweichlich? Stehen wir an einer Zeitenwende? Die weltweite Pandemie stellt Bürger/innen, Unternehmen und Staaten vor Grundsatzentscheidungen. Im „WELTjournal +“ kommen Fachleute aus den Bereichen Soziologie, Wissenschaft, Politik, Philosophie und Strategieforschung zu Wort.

