ERINNERUNG: Morgen, Online-PK: "Sei du die starke Stimme!" – Neue ÖGB-Kampagne

Präsentation der neuen Kampagne mit Online-Umfrage "Mir reicht's" sowie Strukturwandelbarometer 2021

Wien (OTS) - Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist der Betriebsrat ein wichtiger Ansprechpartner für die KollegInnen - er informiert, greift bei Problemen ein und setzt sich für Verbesserungen ein. Je mehr Betriebe einen Betriebsrat haben, desto stärker können die Rechte und Interessen der ArbeitnehmerInnen durchgesetzt werden. Eine neue IFES-Studie beweist außerdem, dass gerade Unternehmen mit einem Betriebsrat besser durch Krisen kommen.



Um für noch mehr Fairness in den heimischen Betrieben zu sorgen, fällt morgen der Startschuss für die neue ÖGB-Kampagne: „Sei du die starke Stimme!“. Noch mehr Menschen als bisher sollen motiviert werden, einen Betriebsrat zu gründen.



Wir freuen uns, Ihnen diese Kampagne und das aktuelle Strukturwandelbarometer - das zeigt, wie es den Beschäftigten aktuell geht - in einer Online-Pressekonferenz vorstellen zu dürfen.



Ihre GesprächspartnerInnen sind:



* Wolfgang Katzian, ÖGB-Präsident



* Barbara Teiber, Vorsitzende Gewerkschaft GPA und Schirmherrin der Kampagne



* Eva Zeglovits, Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstituts IFES



Wann: Morgen, 7. April 2021, 10:00 Uhr



Wo: Sie können via Livestream an der Pressekonferenz teilnehmen



