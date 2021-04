FPÖ — Hofer zu Diskussion über Masken im Parlament

Diskussion wird unredlich geführt

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer sieht die derzeitige Diskussion rund um das Tragen von Masken im Parlament als bedauerliches Ablenkungsmanöver, das auch einer Vereinbarung in der Präsidiale widerspreche. Sie werde zudem mehr als unredlich geführt: „Masken werden in den Sitzungen des Parlaments von Mandataren aller Parteien getragen oder auch nicht, was zahlreiche Aufnahmen belegen.“



Hofer selbst trägt die FFP2-Maske im Hohen Haus. Lediglich beim Vorsitz bei den Plenarsitzungen legt er die Maske so wie seine beiden Präsidentenkollegen Sobotka und Bures ab. Das selbe gilt am Sitzplatz im Plenum aufgrund der installierten Plexiglaswände zwischen den Sitzplätzen.



Die eng anliegende FFP2-Maske soll zudem nach den Argumenten von Experten den Träger selbst schützen, was das Argument der Fremdgefährdung widerlegt.

