Hadschi Bankhofer übernimmt die Präsidentschaft des ÖJC ab Juni 2021

Bisheriger Präsident Turnheim geht aus Altersgründen in Pension

Wien (OTS) - ÖJC-Präsident Fred Turnheim übergibt, aus Altersgründen, nach 32 Jahren die Position des Präsidenten der größten, unabhängigen Journalistenorganisation Österreichs an den ORF-Wien Redakteur Hadschi Bankhofer.

Bankhofer: „Ich will Versöhnung. Ich habe höchsten Respekt vor Claus Gatterer, vor der Concordia und vor der Gemeinde Sexten - und auch vor dem langjährigen Präsidenten Prof. Fred Turnheim - aber jetzt muss sich was ändern. Es geht nicht, dass Journalistenvereinigungen gegen Journalistenclubs arbeitet - das tut mir im Herzen weh!

Der ÖJC ist der größte Club des Landes und die Concordia der älteste Journalistenvereinigung der Welt, mit sensationeller Mitgliederliste - einst und jetzt.

Wir müssen zusammen arbeiten, nicht gegeneinander. Wenn in den vergangenen Jahren Streits entstanden sind und Unstimmigkeiten zu Klagsandrohungen und Enttäuschungen geführt haben, dann will ich als neuer Präsident all das rasch und klar aus der Welt schaffen. Ich werde ab Juni alle Betroffenen ins Büro des ÖJC zu Gesprächen einladen. Ich will einen glasklaren Club, der nichts verbirgt und gemeinsam mit der Concordia die Welt der Medien ein bisschen lichtvoller macht. Dazu lade ich alle herzlich ein.“

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalist*innen Club (ÖJC)

Ing. Barbara Meister, MA

Generalsekretärin

+43 650 9828555

office @ oejc.at

www.oejc.at