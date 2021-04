FPÖ-Wien: Herbert Pichlers Tod macht betroffen

Sein Leben und Engagement sind Vorbild

Wien (OTS) - Tief betroffen vom plötzlichen Ableben Herbert Pichlers, des Präsidenten des Österreichischen Behindertenrates, zeigten sich heute für die Wiener Freiheitlichen Gesundheitssprecher GR LAbg. Wolfgang Seidl und der langjährige Behindertensprecher BezR Mag. Martin Hobek.

Die Wiener Freiheitlichen hatten mit Pichler in vielen Institutionen auf Gemeindeebene zu tun und lernten ihn schnell schätzen. „Herbert war ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnlicher Mensch. Er lebte für die Gleichbehandlung behinderter Menschen und er lebte sie in allenBereichen selbst“, trauert Martin Hobek. „Herbert Pichler wird unvergessen bleiben“, schloss Wolfgang Seidl. (Schluss)

